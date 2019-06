L'Ajuntament de Berga reclama una normativa pròpia de la llei del foc

L'Ajuntament de Berga vol esdevenir «punta de llança» per aconseguir que els nens menors de 10 anys puguin participar en comparses del foc de la Patum i en altres festes. Enguany això no ha estat possible i l'alcaldessa Montse Venturós reclama una llei pròpia que tingui en compte les especificitats de les diferents manifestacions culturals a les que afecta. Així ho ha demanat aquest dimarts en la valoració final de la Patum.

Tal i com ha informat aquest diari, a la Patum infantil d'enguany els angelets menors de 10 anys no van poder fer la seva feina de creuar enmig del rectangle del salt de les maces i només van poder ser-hi al final un cop ja havien petat els fuets. Durant els salts van haver de romandre amb el tabaler. «Trobem que és un greuge» atès qu el foc té un paper central en la Patum. L'alcaldessa Venturós va criticar que les directives europees «desconeixen la cultura del foc, la tradició mediterrània».

En els darrers anys l'Associació de la Patum infantil has reclamat que no es consideri la festa pirotècnia sinó tradició i cultura. L'alcaldessa ha indicat que la Patum, una festa que el 2005 va ser reconeguda com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat «ha de tenir una regulació pròpia» que permeti mantenir-ne els costums i la idosincràsia . «Ningú ens pot dir com hem de fer la festa». L'alcaldessa de Berga aposta perquè hi hagi una unió de les festes del foc que es fan a Catalunya i als Països Catalans perquè es canviï la normativa.

Justament, diumenge de Corpus, després de la Patum de lluïment la consellera de Cultura Mariaàngela Vilallonga va explicar que estava al cas de la problemàtica del foc a la Patum infantil. La consellera va beneir la decisició d'allunyar els àngels del foc i acostar-los a les maces un cop haguessin petat els dimonis. La consellera es va comprometre a estudiar totes les possibilitats per adaptar la llei, per bé que va demanar paciència.

D'altra banda, l'alcaldessa Montse Venturós, aquest dilluns, ha tornat a posar damunt la taula una vella assignatura pendent: que la festa tingui un finançament estable. La dirigent va dir que enguany el Govenr només ha donat 15.000 euros pera la Patum quan aquesta xifra era de 90.000 euros el 2015.El consistori paga gairebé en solitari els més de 300.000 euros que costa fer la festa.

El 30 de maig del 2012 una delegació berguedana encapçalada per l'aleshores alcalde Juli Gendrau va presentar al Parlament una proposta perquè la Ptaum tingués una legislació pròpia amb 10 articles que va rebre el vist i plau de tots els grups de la comissió de Cultura i Llengua. Tanmateix, fins ara no s'ha materialitzat aquest projecte i ha quedat en no res. Aquella proposta preveia que la Generalitat pagués un 33% de la festa, una altre quarta part dels patrocionadors privats i l'altre 33% el consistori.

Berga creu que la festa ha de tenir un finançament d'acord amb la seva importància. L'alcaldessa ha dit que l'actual situació «és insostenible» i va dir que la Patum de Berga pateix un greuge respecte d'altres manifestacions.