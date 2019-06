L'institut Serra de Noet de Berga guanya el Premi Catalunya Construcció 2019

L'institut Serra de Noet ha guanyat el premi Catalunya Construcció 2019. La candidatura presentada per Joan Fabregat, Avelino Alcocer, Josep Maria Fabregat, Óscar Rodríguez i Josep Malgosa pels treballs l'Institut Serra de Noet a Berga ha estat la guanyadora del Premi Catalunya Construcció 2019 en la categoria d'Innovació en la Construcció.

El centre es va posar en servei el 30 d'abril d'enguany.



Aquest institut és l'edifici públic més gran fet a Catalunya amb un sistema constructiu basat en la fusta, i s'han utilitzat panels de fusta contralaminada CLT que permeten assolir un alt grau de sostenibilitat mediambiental i reduir la demanda energètica. El jurat dels premis va valorar el fet que"tot el projecte es va desenvolupar amb el sistema BIM i programa de representació REVIT, la qual cosa ha permès una excel·lent optimització del procés constructiu. Quant a la producció de residus, tant per la producció industrialitzada dels panells com la posada en obra, aquesta ha estat mínima". També va considerar "la sostenibilitat de tot el sistema, incrementada per la seva fàcil desconstrucció".

La cerimònia de lliurament de la 16a edició dels Premis Catalunya Construcció va tenir lloc en el marc de la Nit de la Construcció organitzada pel Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), i que enguany es va celebrar a la seu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). A l'acte, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Danià Calvet, hi van assistir prop de 500 persones, professionals i empresaris del sector de la construcció.