Nil Safont pinta un mural en un dels centres d'Endesa a Tarragona

El muralista berguedà Nil Safont Slim ha estat un dels 8 artistes que han decorat centres de transformació d'Endesa Tarragona «per afavorir l'art urbà». Slim és conegut al Berguedà per diferents treballs que ha dut a terme als carrers, com en el projecte d'Art al carrer d'Avià o murals per a l'ANC o al Konvent, entre d'altres, així com també a l'escola pública de Sant Joan, de la qual va ser alumne. També ha fet treballs en diferents ciutats

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del projecte «Ciutat transformadora», que té com a objectiu intervenir amb obres artístiques en diferents centres de transformació d'Endesa repartits per la ciutat costanera.

Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament de Tarragona, amb la coordinació de l'associació Polígon Cultural, dona continuïtat al programa municipal «Murs que parlen», iniciat el 2008, i pretén revertir l'impacte estètic de les infraestructures elèctriques dels espais públics, i alhora generar una reflexió al voltant de la ciutat, han indicat fonts de la companyia.

El mural que ha fet Slim es pot veure al carrer de Mas de Menció de Tarragona.