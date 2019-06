Amplien el catàleg de productes agroalimentaris del Berguedà

El catàleg de productes agroalimentaris del Berguedà arriba a la segona edició ampliat, perquè abasta tota la comarca i n'augmenta la difusió. El 2018 va incloure 22 productors i enguany 44. Fa un any se'n van fer 2.000 exemplars, que es van distribuir als clients de les cases de turisme rural de la comarca, i, enguany, se n'han editat 6.000 exemplars, i també es lliuren als usuaris dels càmpings del Berguedà.

Aquest projecte té un cost de 24.000 euros, que paga la Diputació de Barcelona al 80% i la resta la hi posa l'Ajuntament de Gironella. I l'Associació Comarcal d'Empresaris hi posa la feina. Ahir es va presentar el catàleg a la xarcuteria de cal Rafilat, i hi van ser Rosa Serra de la Diputació, David Font, alcalde de Gironella, i Josep Maria Serarols, president de la patronal berguedana.