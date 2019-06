Berga amplia la varietat del programa Salut a l'estiu

Més varietat i més freqüència de les activitats per promoure la salut a l'estiu a Berga. Aquestes són les novetats del programa Salut a l'estiu que impulsa per quart any seguit l'Ajuntament de Berga amb centres esportius i gimnàstics de la ciutat.

Enguany hi participa el centre pedagògic Aprendre a aprendre, el Tossalet i Centre Esportiu estètica Corporal (Ceec). Oferiran un ampli i variat programa d'activitats gratuïtes el juliol i l'agost que tindran lloc a la piscina municipal i el seu entorn.

Carla Magen del centre Aprendre a Aprendre ha explicat que explicaran contes i que faran manualitats relacionats amb el lema que s'expliqui, el Tossalet «oferirà una graella variada d'activitats amb l'objectiu d'aconseguir que les persones incorporin l'activitta física com un hàbit a les seves vides» ha indicat Albert Navarrete. Així hi haurà activitats adaptades a tots els públics des de ioga fins a cardio boxing.

Per la seva banda, Mario Erra ha explicat que el Ceec ofeirà activitats per potenciar la capacitat aeròbica i, enguany com a novetats body combat.

El fins ara regidor d'Esports Iván Sanchez ha explicat que aquest programa impulsat per el govern de la CUP neix perquè «a l'estiu baixa l'activitat esportiva». D'aquí que es muntés un programa d'activitats organitzades gratuïtes. L'any 2018 es va ampliar amb activitat no només el juliol sinó a l'agost. I aquest any se n'augmenta la periodicitat. El que probablement serà futur regidor d'Esports Isaac Santiago ha expressat la voluntat del nou govern que aquest programa "vagi creixent".