El govern de Gironella tindrà regidors per a cadascun dels barris i adjunts a les regidories

arxiu particular

David Font arxiu particular

Cadascun dels barris de Gironella tindrà un dels nou regidors de govern, que s'ocuparan especifícament d'atendre les seves necessitats i reclamacions. Aquesta és una de les principals novetats del cartipàs municipal que es va aprovar en el ple de dilluns a la nit. Dels 9 regidors de l'executiu se n'estrenen 5.

En declaracions a Regió7, l'alcalde, David Font, ha explicat que «volem que els barris tinguin de referència un interlocutor, una persona encarregada del barri de forma transversal i també del seu sector». L'alcalde té assignat l'àrea de Gironella centre i les àrees dePolítiques d'habitatge i urbanisme, Gestió pressupostària i recursos humans; la primera tinent d'alcalde, Teresa Terricabres, Viladomiu Nou i Drets socials i gent gran, Civisme, voluntariat i drets humans; el segon tinent d'alcalde, Santi Felius, el Cap del Pla i Mobilitat, transport i seguretat, Promoció econòmica, ocupació i comerç; el tercer tinent d'alcalde, Lluís Vall, nucli històric i Cultura, festes i patrimoni, Projectes europeus i transversals, Polítiques de talent, innovació i turisme; Miquel Serra, Viladomiu Vell, Esports i activitat física i de la salut; David Saborido, la Font del Tórrecs i Govern obert i administració electrònica, Comunicació i tecnologies de la informació, i Anna Ferrer tindrà assignat cal Ramons i Joventut.

Així mateix els nous regidors tindran regidors adjunts. «És bo que el regidor tingui el suport directe d'una persona que hagi tingut coneixement de l'àrea», ha indicat el batlle.

Una altra de les novetats del cartipàs és que es creen noves àrees com la de projectes europeus amb l'objectiu d'aconseguir subvencions europees, la de polítiques innovadores i de talent i polítiques d'habitatge. El govern tindrà dues dedicacions del 60%, Teresa Terricabres i Lluís Vall, amb un sou brut de 18.525 euros anuals, i una dedicació del 30% de Santi Felius, amb una retribució de 9.262,50 euros bruts anuals. Els regidors cobraran 120 euros bruts per cada ple assistit i 150 euros bruts per cada junta de govern.