Berga aplega els estudiants més brillants

Són joves estudiants catalans d'entre 16 i 17 anys. Tenen en comú que destaquen en els seus estudis. Berga acull fins dissabte 40 joves talents de Catalunya de quart d'ESO i primer de batxillerat. Són la flor i nata del seu sector, els millors. Fa dos anys, el 2017, hi va participar el jove de Cervera Eduard Garrabou, que enguany ha tret la millor nota de la selectivitat amb un 9,9. El fòrum és un punt de trobada d'alumnes de primer nivell. Enguany el tema central és l'aprofitament sostenible dels recursos naturals. L'Exploratori de la Natura de la UPC premia aquests joves i els paga l'allotjament i la manutenció durant tres dies a Berga, en els quals participen en tallers, escolten conferències de ponents destacats i coneixen atractius de la comarca.

Regió7 va conversar, ahir, amb els quatre millors estudiants de la Catalunya Central de quart d'ESO i de primer de batxillerat. Formen part del grup de 40 estudiants triats pel departament d'Educació, quatre per cadascun dels 10 serveis territorials d'Educació que el departament té arreu del país.

Què cal per ser un estudiant destacat? Eulàlia Espona, alumna de quart d'ESO de l'institut Jaume Callís de Vic, amb una nota mitjana d'ESO de 9,7, ho té clar: «Estar atent a les classes, prendre apunts, repassar pels exàmens. És, més que res, posar-hi molt interès. És molt més fàcil d'estudiar si t'interessa la matèria».

Per la seva banda, Aina Franquesa, de l'institut de Gurb i amb una mitjana de 9,53, assegura que «cal remarcar la importància de l'esforç i la constància. Cal estudiar, estar atent a classe i posar-hi ganes i interès».

El secret per despuntar d'Elena Balici, de l'institut Joan Mercader d'Igualada, amb una nota mitjana d'ESO també superior al 9, és « ser molt espavilada, aprofitar molt el temps a classe per així evitar haver de fer feina a casa. Parar bé l'orella a classe, i així tens més temps lliure i després tornes a l'aula amb més ganes d'estudiar».

Arnau Sorribas, de l'Escola Diocesana de Navàs, té una mitjana de primer de batxillerat de 8, i pensa que el més important és que «t'agradi el que s'està fent» i procurar «entendre-ho tot, i si tens dubtes demanar-ho als profes, perquè és una tonteria no fer-ho tenint-los allà. Intentar fer la màxima feina possible a classe, i a casa desconnectar».

Haver estat escollits per participar al cinquè Fòrum de Joves Talents de Catalunya ha estat una agradable sorpresa. Eulàlia Espona manifesta que suposa «una oportunitat per conèixer gent interessada en els mateixos temes que jo i fer colla».

Aina Franquesa s'ha sentit «premiada per la feina feta. Veus que els teus esforços tenen recompensa». La jove estudiant destaca també que «és una bona oportunitat per conèixer gent que també li agrada el que està fent i que aprofita el temps igual que tu». Per la seva banda, Elena Balici està molt satisfeta d'estar en aquest fòrum. «Soc conscient que al meu curs hi ha persones amb molt bones notes i hi ha gent que és molt competitiva ». I considera el fòrum una oportunitat per ampliar els seus coneixements.

Arnau Sorribas manifesta que normalment es relaciona amb gent de la seva classe. Per això, el fòrum és una oportunitat per conviure amb companys «del teu nivell, els millors de Catalunya. Ja no ets el millor de la classe i estàs amb gent del teu nivell, i és molt guai compartir això».

Admeten que són «molt exigents» i que volen arribar a l'examen «sabent tot el temari. He d'estar segura de saber-ho sí o sí», comenta Elena Balicia. Arnau Sorribas diu que «m'agrada saber-me les coses. Estudio, però si la tarda abans he de fer una cosa que corre més presa, la faig». Es declaren joves normals que no només estudien. Quan no són a classe o preparant proves, fan activitats extraescolars com estudiar música al Conservatori, anglès, jugar a tennis o bé pàdel, cuinar, nedar i anar amb moto.