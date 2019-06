Berga recorda la seva història amb una 'lluita' entre carlins i liberals

Berga reviurà els propers 5 i 6 de juliol la lluita entre carlins i liberals. Serà en el marc de la quarta edició de la Carlinada, una proposta impulsada per l'Ajuntament de Berga i amb la implicació del teixit associatiu de la ciutat per recordar un dels instants que van marcar la història de la ciutat a mitjan segle XIX i, a la vegada, dinamitzar l'oferta d'activitats en període estival.

D'aquesta manera ho va explicar la nova regidora Roser Rifà, durant la presentació dels actes ahir a la tarda, que presenten una línia continuista de les darreres edicions. La programació, que s'iniciarà divendres al vespre i acabarà dissabte ben entrada la matinada, proposa diverses competicions en les quals els participants hauran de posicionar-se en un dels dos bàndols. Després de totes les proves que es realitzin durant els dos dies, se sumaran les puntuacions per proclamar vencedors els carlins o els liberals. El guanyador tindrà l'honor d'hissar la bandera del seu color al passeig de la Pau, on onejarà durant tot l'any. Rifà va demanar la participació i implicació dels berguedans a la festa i, alhora, va recomanar la inscripció prèvia a les diverses competicions, ja sigui de manera presencial durant avui al matí a la plaça de Sant Joan, a través del web www.carlinada.cat o mitja hora abans de l'inici de cadascuna de les proves. Entre les competicions d'enguany destaquen el combat de làser tag, el concurs de Berga o Barbàrie sobre la història de la ciutat, una cronoescalada ciclista fins als Rasos de Peguera i els tornejos d'handbol, vòlei i bàsquet 3x3.

A banda d'aquests duels, també s'han programat altres activitats, com la tarda de jocs a càrrec de la Cia. de Jocs l'Anònima. El seu responsable, Òscar Garcia, va anunciar ahir que durant la sessió s'estrenarà una col·lecció de jocs gegants d'arreu del món. Per la seva banda, el representant de La Farsa, Marc Marginet, va explicar que l'entitat teatral ha reformulat la visita dramatitzada que han fet en les darreres edicions. Enguany, la passejada inclourà la mirada dels isabelins i dels carlins en una mateixa ruta guiada per dos historiadors i teatralitzada. La festa s'acabarà dissabte a la nit amb el concert a càrrec de Pupil·les.

Berga Comercial se suma a la festa amb sortejos de vals de descompte als compradors.