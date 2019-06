La sostenibilitat i els valors socials, apostes del BdeGust

La BdeGust és més que una mostra de vins i productes de proximitat que aplega petits productors, molts dels quals ecològics. El certamen estrena aquest 2019 el certificat europeu de sostenibilitat Biosphere i esdevé pioner en el seu sector en ser un dels primers esdeveniments a tenir-lo. Així ho va assegurar ahir Karina Behar, portaveu de l'Associació Cultural Font del Balç, a la presentació que es va fer a l'església vella de Gironella. La va acompanyar el nou regidor de Comerç del municipi, Santi Felius.

La BdeGust, que se celebrarà el 7 de juliol, estrena el certificat Biosphere, que acredita que s'hi apliquen bones pràctiques, per exemple amb la contractació d'empreses que treballen amb persones en risc d'exclusió social com les del centre especial de treball del Taller Coloma i el Grup Horitzó, o que fan una gestió responsable dels residus i una bona recollida. Behar ha explicat que els plats, coberts i tovallons que s'usen al certamen són orgànics i compostables. Aquests són els únics residus que generen perquè les copes dels tatos són de vidre i, per tant, es renten, igual que les estovalles. Behar ha dit que obtenir aquest segell «no és fàcil» perquè s'han de complir 60 requisits que avalua regularment un consell regulador.

Pel que fa al certamen que tindrà lloc a la Font del Balç, manté el format que l'ha portat a esdevenir una mostra de referència a la Catalunya Central, segons Santi Felius. Enguany, tornaran a tenir un paper protagonista els impulsors del projecte de recuperació de vinyes i feixes fetes amb murs de pedra seca de la Bauma de les Deveses de Sant Julià de Cerda-nyola.

El miler de visitants que es preveu que hi assisteixin podran tastar vins de les denominacions Pla de Bages, Penedès, Costers del Segre (Cellers Underground); Empordà, Penedès i Ribeiro (Gallina de Piel Wines by David Seijas); Pla de Bages (Heretat Oller del Mas, Collbaix, Fargas, Fargas i la Diferenta); Empordà (La Vinyeta) i el cava Vendrell Olivella. La cervesa és la navassenca Ninkasi i el restaurador serà Marcel Cardona, xef del restaurant cal Fuster de Viver i Serrateix. Els artesans d'enguany són els formatges Blancafort i Cal Músic; els embotits, de La Cooperativa i Casa Enfruns; i el pa, del forn l'Espurna de Berga.

Al llarg del dia es faran diferents activitats per a públics de totes les edats com tallers de cuina per a la quitxalla, concurs de fotografia d'Instagram, maridatges de vins i formatges amb Ramon Roset i Sílvia Culell, tast de vi a cegues amb David Seijas, tast de cervesa artesana amb Imma Collado i música en directe amb el grup Figa, al vermut musical, i els DJ Alberto Jimenez i Dr. Swinguez, a la tarda.