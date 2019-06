Els templers de Puig-reig combaten el sol

Puig-reig esdevé poble de lluites, foc i màgia. Més de 300 persones d'arreu de Catalunya fan reviure durant tot el cap de setmana els temps en què el municipi va ser un centre d'una comanda templera. Les altes temperatures van ser un impediment per a les activitats de la tarda, ja que els gairebé 40 graus de temperatura van obligar l'organització a suspendre totes les activitats previstes fins a les 7 de la tarda.

Tot i així, la gran escenografia i les recreacions històriques, juntament amb la novetat d'enguany, la creació d'un room escape familiar, van lluir davant dels assistents, i així es va acabar una jornada que els organitzadors van valorar molt positivament. També van assegurar que, en només tres dies, seran milers els curiosos que s'aproparan fins al castell del municipi.

Les primeres activitats es van dur a terme divendres al vespre amb una conferència a càrrec de l'historiador Ramon Sarobe anomenada «Templers i l'art de la guerra». A continuació hi va haver un sopar al castell i un concert a càrrec del grup Zel.

La festa gran, però, va arribar ahir amb un conjunt d'activitats que es van iniciar a les onze del matí i que van finalitzar passades les dotze de la nit.

A primera hora del matí, més d'un centenar de persones ja es passejaven pel nucli històric del municipi per poder observar el campament d'època medieval i descobrir el dia a dia al voltant del castell. Túniques, de seda o de pell, llargues fins als peus de tonalitats bàsicament marrons, blanques i blaves, com també eines del camp, entre d'altres, fetes de metall i fusta, són algunes dels objectes que els curiosos poden trobar-hi. També, la calor. Ahir, a les dotze del migdia el termòmetre marcava una temperatura de 39 graus, fet que no va aturar els valents que van decidir vestir-se amb la indumentària de templer, tot i que també hi havia simples pagesos, per iniciar una lluita, fictícia, però els cops a les diferents parts del cos i el soroll de les espasses eren tan reals que deixaven bocabadat el públic.

De fet, aquest tipus de recreacions, que es van anar repetint al llarg de tot el dia, i que avui també es podran veure, són una de les principals atraccions de la popular festa, juntament amb la recreació de com vivien o què menjaven en aquella època. Gràcies al seu realisme, segons explica Dídac Flores, president de l'entitat dels Templers de Puig-reig, els ha permès augmentar cada any les expectatives dels assistents, fins a arribar a l'onzena edició de la ja consolidada festa.

No va ser fins cap a les 7 de la tarda, després del popular dinar a la taverna, quan les temperatures van començar a minvar, que es va anar omplint l'espai de mica en mica. L'organització va haver de suspendre diverses activitats a causa de les altes temperatures, que no permetien l'avenç de la festa amb normalitat.

Així, es va decidir prescindir de tallers com el de fang o el de màgia. De totes maneres, Josep Maria Altarriba, alcalde de Puig-reig,, va assegurar que «la participació es manté més o menys igual que en les edicions anteriors».

El pregó, que va servir per fer la represa de la fira amb normalitat, va anar a càrrec de l'autor i editor Jordi Matilló, que va voler recordar els presos independentistes, tot buscant un paral·lelisme amb la història dels templers. Va assegurar que «el poder dictatorial segueix empresonant i retenint persones de pau».

Ara bé, i com ja és costum, un dels moments amb més afluència de gent va ser a l'hora de sopar, amb multitud de persones que feien cua per tal de poder degustar alguns dels plats típics de l'època medieval i que es podien adquirir a diferents parades de la fira. De fet, aquest moment va marcar l'inici de les activitats nocturnes que es va allargar fins passada la mitjanit.

L'espectacle teatralitzat de Guillem de Berguedà i els templers va ser la cirereta del pastís de la Festa dels Templers. S'hi va poder veure una combinació de llums, música i foc amb tres escenes principals, que es va unir amb la tradicional baixada de torxes amb el grup Harmònics Barbarencs, seguit de la batucada amb les Vilatukades i el concert amb Forja Epic Folk Metal, que va cloure la jornada d'ahir.

La Festa dels Templers continua al llarg d'avui el matí amb les impactants lluites, un taller de de cal·ligrafia medieval, i finalitzarà amb un dinar on es preveuen 300 comensals, segons els membres de l'organització.



«Game of Shields»

Una de les novetats d'enguany ha estat la creació d'un joc de pistes i enigmes que s'han fet populars arreu del món. Coneguts com a room escape, o jocs d'escapada en viu, la Festa dels Templers també ha volgut sumar-se a la iniciativa amb un joc que explica la vida dels templers de Puig-reig durant vint o vint-i-cinc minuts mentre els participants resolen les proves per tal d'obtenir la paraula clau que donarà accés a l'orde dels templers o dels hospitalers.

La idea va sorgir del grup Arrisk, format per puig-reigencs, en què la Festa dels Templers «ens serveix com a prova del futur room escape que estem pensant de veritat», va explicar Àngel Roset, un dels creadors del joc.