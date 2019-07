El Consell Comarcal farà obres al castell de Berga aquest estiu

Aquest estiu es portaran a terme treballs d'arranjament al castell de Berga valorats en 80.461,87 euros. La intervenció més rellevant serà la instal·lació d'il·luminació en el perímetre de la muralla. Tal com han explicat fonts del Consell Comarcal del Berguedà, mentre no es disposi d'un pla director que concreti el full de ruta a seguir per potenciar aquest espai, l'ens, com a propietari d'una part d'aquest Bé Cultural d'Interès Nacional, realitzarà un paquet d'actuacions.

La més destacada serà la instal·lació d'un nou sistema d'il·luminació, amb la col·locació de 38 llums tipus led de 83,5w de potència, juntament amb una reixa de protecció, per tal d'il·luminar el monument de nit. També s'han previst actuacions sobre la vegetació. Es desbrossaran les zones que no permeten la visualització de la muralla i es tallaran els arbres que es van plantar en l'època que el castell funcionava com a hotel i que, per tant, no formen part del conjunt original.

Per altra banda, es farà una millora de la senyalització exterior amb la col·locació de dos cartells, un amb les indicacions per arribar al castell i l'altre per substituir l'antic cartell institucional del Consell Comarcal del Berguedà per un d'actual amb la nova imatge corporativa. A més, s'instal·laran també càmeres de videovigilància per tal de controlar l'accés al recinte i prevenir actes vandàlics. Properament es publicaran les bases del concurs de les actuacions que formen part d'aquest paquet d'obres amb un pressupost total de 80.461,87 euros. Segons fons de l'ens comarcal, la voluntat és continuar avançant en la valorització d'aquest espai de forma consensuada amb la resta d'agents implicats.