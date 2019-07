Creu Roja impulsa el setè repte solidari a Gironella per recaptar fons

Creu Roja del Berguedà proposa als veïns participar en un nou repte solidari. Serà el proper divendres, 5 de juliol, amb un vespre d'esport i de lleure per a tots els públics per aconseguir recaptar fons per als seus projectes humanitaris. Una iniciativa que s'incorpora dins la campanya del Sorteig de l'Or per setè any consecutiu.

Tal com va explicar durant la presentació la presidenta de Creu Roja Berguedà, Montse Pont, juntament amb els representants de les entitats col·laboradores s'han preparat tres categories diferents per participar en aquest repte: una cursa infantil, per a nens i nenes fins a 14 anys, que es farà a les 8 del vespre; una prova d'orientació, que serà a 1/4 de 9; i finalment, la caminada o cursa nocturna, que arrencarà a les 9 del vespre i tindrà un recorregut de 6 quilòmetres pels entorns de Gironella, i que és apta per a tothom.

Les tres proves tindran la sortida a la plaça de la Vila de Gironella. Pont ha detallat que el preu de la inscripció (7 euros els infants i 10 els adults) inclou una butlleta del Sorteig de l'Or, una bossa del corredor i un tiquet per al sopar popular, que acabarà amb karaoke i música per amenitzar la nit.

Col·laboren en l'organització de l'activitat el Centre Alpí de Gironella i el Club Orientació Berguedà. David Tarrés, representant del club, va animar els berguedans a inscriure's en alguna de les modalitats per fer créixer els ingressos per a l'entitat social. També s'implica en la proposta l'Ajuntament de Gironella. Els regidors Teresa Terricabres i Miquel Riera –aquest darrer que s'ha estrenat en el càrrec– es van mostrar molt satisfets del fet que Creu Roja «hagi tornat a escollir Gironella per a aquesta iniciativa solidària».

Les inscripcions per participar-hi ja es poden fer a través del web www.numerosolidari.com o bé de manera presencial a l'establiment Costa Esports de Gironella fins al dia 4 de juliol. Durant el repte solidari d'enguany, hi haurà en marxa un concurs fotogràfic. Per participar-hi, cal utilitzar el hashtag #numerosolidari a Instagram i registrar la fotografia al web de l'activitat. Les fotografies que obtinguin més vots podran endur-se un cap de setmana rural, àpats en restaurants, descomptes i altres premis.

El 2018 es van recaptar, amb el repte solidari, un total de 2.553 euros, que van ser destinats a tots els projectes que impulsa Creu Roja al Berguedà en molts àmbits diferents: infància, persones diversitat funcional, immigració, centre de protecció internacional, ocupació, gent gran, transport adaptat... entre d'altres.