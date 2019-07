La gent gran de la residència de Bagà fa gimnàstica amb els nens de la llar d'infants

La residència de Bagà du a terme una sessió de gimnàstica setmanal entre els nens de la guarderia i els avis del centre. És una de les novetats del projecte intergeneracional que impulsa la residència Salarich-Calderer.

La residència i la llar d'infants de Bagà realitzen conjuntament una sessió setmanal de gimnàstica plegats i el relat de contes per part d'un avi, cada mes, a la llar d'infants. Fonts del centre han explicat que la gimnàstica en grup és una de les novetats d'aquest any del projecte intergeneracional. Cada divendres, els avis de la residència i els infants de la llar es troben per compartir una estona d'exercici. Junts treballen la relaxació i el moviment articular amb una fisioterapeuta.

Pel que fa al relat de contes, cada mes un avi de la residència va a explicar un conte a la llar d'infants. L'activitat serveix per crear lligams entre petits i grans, i per treballar valors i respecte entre generacions.