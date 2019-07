El nou govern de Puig-reig manté les dedicacions al 50% per a cinc dels regidors

Puig-reig manté les dedicacions al 50% per als regidors del govern, a excepció de l'alcalde, Josep Maria Altarriba, que continuarà amb el 95% de la jornada com en el darrer mandat. L'equip de govern ja funciona amb el nou cartipàs i aquesta dimarts està previst que s'aprovin les retribucions i dedicacions, en el primer ple ordinari.

Junts per Puig-reig-Esquerra Republicana de Catalunya enceta un segon mandat mantenint els sis regidors, dels quals tres s'estrenen al consistori. Josep Maria Altarriba continua al capdavant de l'equip, amb les carteres de Governació, Seguretat ciutadana, Urbanisme, Gent gran i Desenvolupament rural, aquesta darrera, que de nova creació. També continua al càrrec, i ara com a primera tinent d'alcalde, Alba Camps, la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. Camps encapçala les àrees d'Atenció a les persones, Ciutadania i Salut. El segon tinent d'alcalde, Cristian Pérez, s'estrena al govern i ocupa les carteres de Festes i Joventut. Elisabet Teixidor també és nova a l'equip. A banda de la tercera tinent d'alcalde serà la responsable d'Educació, Medi Ambient, Promoció Econòmica i Turisme, i Recursos Humans, aquesta darrera, també de nova creació. Jesús Subirats es manté al grup d'Altarriba i conserva les regidories de Cultura -que incorporarà Patrimoni- Nuclis agregats i s'estrena en Obres i serveis. La sisena regidora, Rosa Garcia, nova al govern, està al capdavant de Comerç, Hisenda i Comunicació.

Josep Maria Altarriba ha explicat aquest dilluns en la presentació d'aquest nou cartipàs que s'han mantingut les retribucions i les dedicacions que ja existien en el darrer mandat. En el cas de l'alcalde, la dedicació serà del 95% amb un sou brut mensual de 2.573,39 euros -tot i que resta a l'espera que s'aprovi en sessió plenària- mentre que la dedicació dels cinc regidors restants és del 50%, amb un sou brut mensual de 709,58 euros a excepció d'Alba Camps que no cobra directament del consistori tenint en compte que ocupa el càrrec de delegada del Govern.

Com que els regidors del govern tenen tots dedicació, «no cobren per assistència als plens ni a les juntes de govern», ha aclarit Altarriba. En canvi, sí que tenen una retribució de 138,08 euros per a cada sessió plenària els regidors de l'oposició de Junts per Catalunya-Puig-reig.

Altarriba ha assegurat que s'ha envoltat «d'un gran equip» amb el que esperen «continuar la feina pendent» i ha anunciat que una de les intencions dels propers quatre anys és treballar conjuntament amb l'oposició «per tirar endavant els projectes de poble».



Projectes de mandat

Els nous regidors han avançat algunes de les propostes que tenen entre mans per tirar endavant en el mandat que just comencen com per exemple la creació del servei d'ocupació local, l'impuls del consell d'infants, l'ampliació dels horaris de l'espai jove, donar continuïtat al projecte de millora dels polígons, la recerca de subvencions per a iniciar la segona fase de restauració de la torre nova de Cal Pons, així com la recerca de finançament per a projectes de poble pendents, l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal o la creació de línies d'ajudes pels comerciants, entre d'altres.