Les agrupacions d'electors s'estrenen al Consell amb la clau per fer govern

Les agrupacions d'electors s'estrenen aquest mandat al Consell Comarcal del Berguedà i ho fan per la porta gran: amb la clau per a la governabilitat de l'ens durant els propers quatre anys. Els resultats del 26 de maig passat obliguen les formacions a asseure's a negociar. Actualment les quatre formacions amb càrrecs electes a l'ens i els representants de les agrupacions d'electors que hi seran per primer cop estan en converses per tancar un pacte de govern. De moment, no hi ha res clar tot i que l'objectiu de Junts per Catalunya, la força més votada, és poder continuar al capdavant del Consell amb un pacte, com a mínim, a tres bandes.

A hores d'ara, sembla que les agrupacions d'electors seran decisives per fer govern. Junts per Catalunya té set representants a l'ens; Esquerra Republicana de Catalunya, sis; la CUP, tres; les agrupacions d'electors, dos; i el PSC, un. Per governar amb majoria absoluta en un ple de 19 consellers, es requereix un pacte que reuneixi, com a mínim, 10 consellers. Des de la setmana després de les eleccions, les negociacions estan en marxa, i encaren ara la recta final, ja que està previst que a mitjan juliol s'hagi de celebrar el ple de constitució de l'ens comarcal en espera que la Junta Electoral de Zona faci públiques les llistes dels consellers que integraran l'ens.

El president comarcal del PDeCAT, Jordi Selga, té clar que la seva formació treballarà fins al darrer minut per encapçalar el govern del Consell. Cal recordar que durant el darrer mandat el PDeCAT ha governat amb un pacte segellat amb el PSC. A hores d'ara estan en converses amb les agrupacions d'electors, amb la CUP i amb el PSC. Amb l'única formació, ha dit a Regió7, amb la qual ja no estan en contacte és amb ERC. «Vam tenir una primera reunió on ens van plantejar que la seva voluntat era que al Consell hi calia un canvi, i nosaltres validem la feina feta en els darrers anys, amb governs del PDeCAT i de Convergència», ha detallat. «Vam fer un acostament, però no hi pot haver una entesa entre dos si un no ho vol», ha refermat Selga.

Els republicans són més discrets. Fonts de la formació han explicat a aquest diari que de moment no tenen cap pacte tancat, però no han fet públic el distanciament amb Junts per Catalunya. «Parlem amb tots per veure quina és la millor solució», han afegit les mateixes fonts. Tots, excepte amb els del 155 -fent referència al PSC-, amb qui consideren que no hi ha negociacions a fer.

Per la seva banda, Abel Garcia, que serà l'únic representant socialista a l'ens, ha afirmat a aquest diari que els únics que se'ls han acostat per parlar i reeditar el pacte de govern han estat els de la reformada convergència. «Han estat quatre anys molt profitosos per al Berguedà i per això no tindria cap problema per mantenir la mateixa fórmula», ha dit. Cal tenir en compte que Junts per Catalunya, amb set consellers, i el PSC, amb un, no sumen per tenir una governabilitat assegurada.

Per la seva banda, la CUP s'ha reunit amb les formacions que s'han acostat per negociar: JxCat, ERC i les agrupacions. «Nosaltres no tanquem la porta a res», ha dit Ivan Sánchez, futur conseller, «però tampoc volem un canvi pel canvi, i per tant, si ens sumem a un govern del Consell, ha de ser per un canvi real i engrescador per a la comarca», ha afegit.



Les agrupacions tenen la clau

Per tant, qui sembla que realment té la clau són les agrupacions d'electors. Una de les representants de la formació que s'estrena a l'ens comarcal, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha explicat que de moment s'han reunit amb ERC i que aquesta setmana han de trobar-se formalment amb Junts per Catalunya, amb qui de moment només han mantingut converses extraoficials. Canal ha afirmat que l'objectiu d'aquestes agrupacions -que no formen part de cap partit i que, per tant, fins ara sense aquest paraigua no estaven representades al Consell Comarcal- és ser presents a l'ens «on es decideixen moltes coses importants per als pobles petits com els que representem, i on creiem que es poden obtenir recursos per tirar endavant el dia a dia», ha assegurat.

El principal requisit que les agrupacions posen al davant de les negociacions per arribar a un pacte amb Junts per Catalunya o ERC és estar al capdavant de les conselleries de pagesia i de desenvolupament rural, així com també la de medi natural. «Són temes que ens representen, als pobles petits, i que volem gestionar. No ens val arribar al Consell i que ens caigui una conselleria qualsevol perquè sí, sinó que volem treballar en temes que ens afecten directament», ha destacat.

En total 29 regidors formen aquestes agrupacions d'electors que estan representades per les candidatures de Som Avià, de Bagà Endavant, Treballem a i per Borredà, Endavant per Capolat, Som Poble de la Nou i l'Agrupació d'Electors de Sagàs. Segons Canal, un cop s'hagin trobat amb Junts per Catalunya aquesta setmana, la setmana entrant es reuniran internament i tots els membres decidiran, «segurament per votació», quin és el seu posicionament definitiu.