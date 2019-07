Tanquen el funicular de Queralt per obres de manteniment fins el 15 de juliol

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de manteniment i reparació del funicular del Santuari de Queralt. Es tracta d'una sèrie d'actuacions de millora que consisteixen en la substitució i reparació d'alguns elements de la infraestructura de l'ascensor que estarà fora de servei fins al 15 de juliol, previsiblement. Les tasques consisteixen en la revisió dels eixos de les politges, el reductor, el motor i la substitució dels vidres de la cabina de passatgers, entre d'altres. L'empresa INELEC és l'encarregada de realitzar els treballs de revisió i manteniment esmentats.

Previsió dels treballs

D'una banda, s'efectuarà la revisió del reductor i els eixos de les politges del funicular. Els treballs consistiran en el desmuntatge de les dues politges aèries i la politja motriu. A més, es procedirà a l'obertura del reductor per revisar-ne els engranatges, els eixos i els pinyons i es farà el canvi d'oli del motor. També es renovarà completament la tapa del reductor.

D'altra banda, es revisaran i se substituiran els elements desgastats i envellits que formen part del motor i que permeten controlar la velocitat del mateix, com per exemple, la dinamo o el fre. En aquest cas, es procedirà al desmuntatge del motor per tal de revisar, netejar, reparar i substituir les peces necessàries per garantir un bon funcionament del motor del funicular.

Per últim, es preveu substituir tots els vidres de la cabina del funicular i col·locar-ne de laminats. Es tracta de la cabina que utilitzen els visitants per accedir des de l'aparcament de vehicles fins a l'interior del servei de bar per tal d'evitar el tram d'escales que hi ha abans d'arribar a la plaça de l'església del santuari.

Previsió de la posada en funcionament del funicular

L'Ajuntament de Berga preveu reobrir el funicular del Santuari de Queralt a partir del 15 de juliol. Tot i això, la reobertura del servei de transport podria ser posterior a la data esmentada, en funció de l'estat en què es trobi el reductor i les tasques de reparació o manteniment que requereixi.