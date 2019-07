Tanquen quinze dies el funicular de Queralt per obres de manteniment

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de manteniment i reparació del funicular del santuari de Queralt. Com han explicat fonts municipals, es tracta d'una sèrie d'actuacions de millora que consisteixen en la substitució i reparació d'alguns elements de la infraestructura de l'ascensor, que estarà fora de servei fins al 15 de juliol, previsiblement.

Segons han indicat a través d'un comunicat fonts del consistori berguedà, les tasques consisteixen en la revisió dels eixos de les politges, el reductor, el motor i la substitució dels vidres de la cabina de passatgers, entre d'altres. L'empresa Inelec és l'encarregada de fer els treballs de revisió i manteniment esmentats.

D'una banda, s'efectuarà la revisió del reductor i els eixos de les politges del funicular. Aquests treballs consistiran en el desmuntatge de les dues politges aèries i la politja motriu. A més a més, està previst que es procedeixi a l'obertura del reductor per revisar-ne els engranatges, els eixos i els pi-nyons i es farà el canvi d'oli del motor. L'actuació també inclou la renovació completa de la tapa del reductor.

Per altra banda, es revisaran i substituiran els elements desgastats i envellits que formen part del motor i que permeten controlar-ne la velocitat , com per exemple, la dinamo o el fre. Tal com han indicat les mateixes fonts, en aquest cas es procedirà al desmuntatge del motor per tal de revisar, netejar, reparar i substituir les peces necessàries per garantir un bon funcionament del motor del funicular.

Per últim, es preveu substituir tots els vidres de la cabina del funicular i col·locar-ne de laminats. Es tracta de la cabina que utilitzen els visitants per accedir des de l'aparcament de vehicles fins a l'interior del servei de bar, per tal d'evitar el tram d'escales que hi ha abans d'arribar a la plaça de l'església del santuari.



Termini d'actuació

Com han anunciat fonts municipals a través del comunicat, l'Ajuntament de Berga i l'empresa encarregada dels treballs preveuen reobrir el funicular del santuari de Queralt a partir del 15 de juliol. Tot i això, han advertit que la reobertura del servei de transport podria ser posterior a la data esmentada, «en funció de l'estat en què es trobi el reductor i les tasques de reparació o manteniment que requereixi».