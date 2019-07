Berga tanca avui la batalla festiva entre carlins i liberals amb les darreres proves

Després de les primeres activitats que van tenir lloc ahir al vespre, Berga tanca avui la quarta edició de la Carlinada, la lluita festiva entre carlins i liberals que recorda les batalles que es van viure a la ciutat a mitjan segle XIX.

Les proves entre els dos bàndols s'allargaran durant tot el dia. A les 9 del matí s'iniciarà la cronoescalada ciclista fins als Rasos de Peguera, mentre que a les 10, tindran lloc els tornejos d'handbol, bàsquet i vòlei 3x3. Després es realitzarà el recompte de punts per proclamar el bàndol vencedor a partir de 2/4 de 9 del vespre. Paral·lelament, a la tarda hi haurà activitats culturals com la visita guiada sobre la Berga carlina o una sessió de jocs.