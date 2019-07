Un informe avisa que les humitats a la Casa de la Patum provenen del subsòl

Els problemes d'humitat que pateix la Casa de la Patum no s'han solucionat del tot i després de l'estiu el Patronat Municipal iniciarà una nova actuació per mirar de solucionar-los definitivament. En la reunió celebrada divendres al vespre, els membres del Patronat, amb representació de l'Ajuntament, van constatar a partir d'un informe dels serveis tècnics municipals que els problemes d'humitat de l'edifici provenen del subsòl.

Davant d'aquesta situació, el Patronat ha acordat que a partir de la tardor s'implementi un sistema de ventilació que pugui complementar l'actual deshumificador, que es va instal·lar el desembre de l'any passat. Aquella actuació va respondre a la detecció, el mes de d'abril, de goteres a l'edifici. La instal·lació dels sistema de deshumificadors ja va suposar una inversió de 5.000 euros, els quals, no han servit per eradicar definitivament la humitat que pateix l'edifici des de fa anys. La instal·lació dels aparells va suposar la disminució de l'humitat, que era del 60% el dia que s'hi van instal·lar, al una forquilla d'entre el 42 i 46 %.