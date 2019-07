Una nova línia de bus unirà Berga i la Universitat Autònoma de Barcelona

El Berguedà saldarà una demanda històrica en l'àmbit del transport públic, concretament, una demanda dels estudiants universitaris. A partir del setembre, una nova línia de bus de freqüència diària unirà Berga amb la Universitat Autònoma de Barcelona. El nou servei es va donar a conèixer ahir a Berga de la mà del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, acompanyat del president del Consell Comarcal del Berguedà en funcions, Josep Lara i el conseller de Transports, Abel Garcia, dins d'un paquet de millores per al transport públic de la comarca.

Fins ara, els joves universitaris que estudien a la Universitat Autònoma de Barcelona no tenien cap possibilitat de desplaçar-se directament fins al campus de Bellaterra i es veien obligats a fer servir cotxes particulars o bé utilitzar altres línies de transport indirectes fins a Barcelona o a Manresa fent transbordaments per dirigir-se al seu centre d'estudis.

A partir del setembre, aquests joves tindran l'opció d'utilitzar la nova línia de transport que unirà Berga amb la Universitat Autònoma de Barcelona fent parades a la resta de poblacions del Berguedà i el Bages (fins a Sallent) i amb el preu de la tarifa integrada que existeix a la comarca des de fa dos anys. Tal com va detallar el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, la nova línia oferirà uns horaris adaptats a les entrades i sortides dels alumnes de classe. Concretament, s'ha previst que l'arribada al campus sigui a les 8 del matí i que hi hagi tornades cap al Berguedà a les 14.30 hores i a les 19 hores.



IES Alt Berguedà

Gavín també va presentar altres novetats que suposaran una millora del transport públic del Berguedà per als estudiants. En aquest sentit, va anunciar una millora i adaptació dels horaris de la línia entre Manresa i Bagà per facilitar als alumnes desplaçar-se amb transport públic a l'IES Alt Berguedà de Bagà, que estrenarà el proper curs el cicle formatiu de grau superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva i que ja fa anys que ofereix estudis de grau professional de Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural i els estudis de règim especial esportius de Tècnic en muntanya mitjana. A partir del setembre, els horaris de la línia de Manresa a l'Alt Berguedà estaran adaptats a les entrades i sortides del centre, «perquè el transport públic sigui una opció viable pels alumnes del Berguedà i també del Bages» va assegurar.



Berga-Universitat de Vic

Les millores també tindran impacte en la línia que uneix Berga i Vic, per la carretera de Prats de Lluçanès. En la mateixa línia que la proposta per a l'institut de Bagà, s'han adaptat els horaris d'aquestes línies amb els horaris d'entrada i sortida de les aules dels estudiants de la Universitat de Vic. A partir del 12 de setembre, hi haurà un bus que arribarà al campus a 3/4 de 8 del matí per facilitar el desplaçament dels joves i hi haurà servei de tornada a les 12 del migdia, a les 3 de la tarda i a 1/4 de 8 del vespre. «Volem que els joves vegin el transport públic com una utilitat», va recordar Gavín.



Nou servei a la tarda

Deixant de banda les novetats proposades en l'àmbit del transport públic adaptat a les necessitats dels estudiants, s'han inclòs dues millores destinades als usuaris dels municipis de l'alt Berguedà. Per una banda, Josep Lara va avançar que s'incorporarà un nou horari de servei pel que fa a la línia que connecta Berga amb la Pobla de Lillet. Fins ara, hi ha un bus que surt a les 2 de Berga i el següent no parteix fins a les 7 de la tarda. «Després de les demandes rebudes, hem estudiat el cas i hem incorporat un nou servei que sortirà a les 5 de la tarda de Berga i facilitarà als usuaris tornar a casa més d'hora si han de fer gestions i no tenen temps d'agafar el bus de les 2», va dir Lara.

Per altra banda, el conseller de Transports Abel Garcia, ha anunciat també l'ampliació de la línia de transport a al demanda a tota la comarca i en concret, als pobles de les valls del Pedraforca i del Llobregat, a partir de les demandes dels alcaldes de la zona. «Encara hem de treballar i concretar els horaris, però la idea és que hi hagi més freqüència entre la línia del transport a la demanda que uneix Tuixén, Gósol, Saldes i Vallcebre amb Guardiola de Berguedà adaptada a la línia regular de transport, per facilitar als veïns i turistes de cap de setmana la mobilitat per la comarca» va explicar, així com també millores de la línia de la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug i de Gisclareny i Bagà, que aniran lligades amb els horaris de les línies regulars que passen pels pobles de l'eix del Llobregat.



Creixement dels usuaris

Isidre Gavín ha donat xifres sobre l'ús del transport públic a la comarca del Berguedà. En tres anys, el nombre d'usuaris totals del transport públic al Berguedà ha crescut el 31,5% passant dels 185.500 als 237.000 usuaris.