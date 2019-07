Puig-reig recupera la torre de l'antic castell de Merola per fer-la visitable

La torre de l'antic castell de Merola, a Puig-reig, ja es pot visitar. No com era al segle XIII, sinó després de la reconstrucció que n'ha fet l'Ajuntament de Puig-reig gràcies a l'aposta i al finançament del Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona. Aquest element de la història de Puig-reig es trobava en un estat de conservació precari i, com ha recordat a Regió7 l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, en procés de desaparició si no s'hi actuava. Després de treballar-hi de manera urgent l'estiu del 2017 per evitar que el que quedava dempeus caigués, aquest mes de juliol s'han finalitzat les obres del projecte de recuperació global d'aquest element del patrimoni local puig-reigenc.

Com ha explicat Altarriba i com es pot veure a les imatges, el projecte no ha consistit en la restauració de la torre de Merola en la seva imatge original, sinó en consolidar l'única de les parets de l'edifici de guaita que restava dempeus per evitar-ne la desaparició i, a la vegada, construir una nova estructura de fusta que simula l'espai que antigament ocupava la torre i a la vegada, incorporant-hi una escala interior amb tres plataformes accessibles que fan de mirador i que simulen els nivell originals dels sostres de la torre, tal i com recull l'informe del projecte de la Diputació de Barcelona.

L'alcalde de Puig-reig ha recordat que el plantejament no era el de tornar a construir la torre, sinó assegurar que «els pocs elements que se'n conserven del castell medieval no desapareguin, perquè són únics al territori i no ens podíem permetre el luxe de perdre'ls». En aquest sentit, Altarriba ha destacat que la Diputació de Barcelona «va veure clar que calia invertir en la seva rehabilitació». És per això que dels 200.000 euros que ha costat el projecte, pràcticament la seva totalitat ha estat finançada per l'ens supramunicipal.

Com ha explicat l'alcalde, l'obra ha consistit en la restauració dels merlets que coronen la part de la torre que restava encara dreta i consolidar-la. També s'ha erigit una construcció per simular l'espai que ocupava i fer-la visitable per «poder tornar a gaudir de les vistes que hi havia des d'aquest edifici». En aquest sentit, ha avançat que les visites a la torre de l'antic castell de Merola seran guiades i que segurament s'inclouran en la ruta del passat templer i medieval de Puig-reig, que ja ofereix visites al castell del municipi, així com a d'altres elements patrimonials d'interès. «Estem acabant de treballar de quina manera es podrà visitar l'interior, perquè cal tenir en compte aspectes de seguretat a l'hora d'accedir a aquesta escala de fusta» que és de més de 12 metres d'alçada.



Una torre de guaita

Les restes del castell, de les quals en formen part també el que en queda de la torre, estan catalogades com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Segons del registre material del que es disposa i de les excavacions realitzades es calcula que va ser construïda com a torre de defensa del castell de Merola entre el segle XIII i XIV per controlar el camí ral que comunicava les valls del Llobregat amb les del Cardener. També es contempla que la torre quedés parcialment destruïda pels terratrèmols que van afectar Catalunya el segle XV.

Josep Maria Altarriba assegura que era una «recuperació necessària» d'un element «poc conegut fins i tot entre els mateixos veïns del municipi i encara més pels de la resta de territori», ha afegit.