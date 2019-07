L'Agrupació d'Electors de Guardiola plega de l'entitat comarcal per discrepàncies

L'Agrupació d'Electors de Guardiola de Berguedà ha decidit desvincular-se de l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà per discrepàncies internes amb el seu funcionament. A través d'un comunicat, els seus representants van anunciar ahir no estar d'acord en la manera de treballar de l'entitat que per primer cop s'ha format al Berguedà perquè els grups municipals que no tenen un partit al darrere puguin tenir representació al Consell Comarcal. En total 29 regidors formen aquestes agrupacions d'electors, que estan representades per les candidatures de Som Avià, de Bagà Endavant, Treballem a i per Borredà, Endavant per Capolat, Som Poble de la Nou i l'Agrupació d'Electors de Sagàs i fins ara també l'Agrupació d'Electors de Guardiola.

Tal com van fer públic a través d'un comunicat i va confirmar a Regió7 el seu representant, Fer-ran Sayes, durant les reunions mantingudes des de la celebració de les eleccions han vist que «la manera de funcionar no era la que nosaltres defensem» pel que fa, per exemple, a l'elecció dels representants que ocuparan les dues places del Consell Comarcal del Berguedà d'aquesta formació, així com tampoc a l'hora de negociar pactes per donar suport a la creació d'un govern. Sayes explicava que la posició dels guardiolencs era abstenir-se «per la diversitat de pensaments, d'opcions i d'interessos». Per altra banda, Sayes va assegurar que des del primer moment havien demanat una regulació de l'associació «amb la redacció d'uns estatuts o normativa pròpia per prendre aquest tipus de decisions», encara inexistents.

Tot i que han decidit plegar i desvincular-se de l'associació, han fet un pas previ i deleguen els seus vots a l'agrupació de la Nou de Berguedà. «Malgrat que creiem esgotat l'espai de treball de l'associació com a eina de construcció política comarcal, per responsabilitat amb els vots que ens vinculen inevitablement a ella, i davant la votació que ha de decidir el nou govern comarcal, hem pres la decisió de delegar els nostres vots en l'agrupació de la Nou per tal que en faci ús sota els criteris bàsics». En primera opció, plantejar l'abstenció i com a segona «ens decantem, com a formació d'esquerres i independentista, pel canvi de govern al Consell i consegüentment amb els nostres principis i ideals, així com amb les aspiracions de l'ANC, no donarem suport a cap coalició que se sustenti en partits del 155», van afirmar ahir. L'Associació d'Agrupacions d'Electors va preferir no fer declaracions ahir, ja que estava pendent d'una reunió que havia de tenir lloc anit.