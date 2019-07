Viladomiu Vell fusionarà música, gastronomia, tradició i festa aquest cap de setmana

Viladomiu Vell fusionarà per segon any consecutiu música, gastronomia i tradició en el cap de setmana de la seva festa major. Serà els propers 12, 13 i 14 de juliol gràcies a la combinació dels actes habituals del programa festiu que organitzen cada any l'Associació de Veïns de la colònia amb les propostes de Vermusic que en col·laboració amb l'Ajuntament de Gironella portaran al nucli concerts de grups de tribut a diferents formacions, així com food trucks perquè els visitants puguin fer un mos mentre gaudeixen de la música.

El regidor de Festes, Lluís Vall, ha explicat que després de la bona acollida que va tenir l'any passat la proposta, han apostat per "tornar a escollir Viladomiu Vell com a escenari del Vermusic" en el cap de setmana de la seva festa major, per fusionar les activitats tradicionals de la programació festiva amb els concerts i la gastronomia de Vermusic. "L'any passat vam veure que aquesta iniciativa era una manera, també, de dinamitzar la colònia i el patrimoni del nostre municipi", ha afegit.

El president de l'Associació de Veïns de Viladomiu Vell, Miquel Serra, s'ha mostrat satisfet que la colònia torni a acollir les propostes del Vermusic en el cap de setmana de la seva festa major i ha recordat que l'entitat ha organitzat les activitats habituals més tradicionals com els jocs de cucanya, el ball de nit o el concurs de dibuix.

Per la seva banda, Xavi Tristany i Emma Costa, impulsors de Vermusic, han donat a conèixer les propostes musicals per a l'edició d'enguany. Els concerts tindran lloc la nit de divendres i dissabte i diumenge durant tot el dia. Entre d'altres, enguany s'han programat el grup de tribut a Pink Floyd, Pink Diamonds; Alex Pérez, la formació a capella Beat Voices, un grup de tribut a Creedence, Cesc, "el músic que està triomfant a les xarxes" segons Costa o l'històric grup local Índex. Tristany ha recordat que a banda dels concerts els visitants podran tastar les elaboracions de les food trucks, per dinar, sopar o fer-hi el vermut.

Per altra banda, Lluís Vall ha anunciat que enguany, a més a més de les propostes gastronòmiques i musicals s'hi afegirà una zona de market on hi haurà joves emprenedors del Berguedà i comarques veïnes que mostraran les seves elaboracions. "Hi haurà des de sabons naturals, roba o joies artesanals, entre d'altres", ha destacat.