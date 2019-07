Berga Comercial portarà als carrers de la ciutat tobogans d'aigua gegants

Tobogans d'aigua gegants perquè petits i grans es refresquin aquest estiu. Aquesta és la proposta de Berga Comercial per dinamitzar l'activitat dels seus establiments i a la vegada, promoure una proposta lúdica i fresca durant els dies de calor.

Els comerços de l'entitat repartiran 8.000 tiquets gratuïts entre els seus clients per a participar d'aquesta activitat que tindrà lloc els propers 18, 19 i 20 de juliol de 5 a 8 de la tarda a tres punts diferents de la ciutat. Els tobogans d'aigua s'instal·laran en carrers amb pendent de Berga. El dia 18 s'estrenarà l'activitat al carrer Cervantes; el dia 19, a l'avinguda del Canal Industrial; mentre que el 20, a la ronda Queralt.

Hi haurà dos tipus d'activitats, un tobogan d'aigua per als majors de 6 anys i una segona proposta dirigida als infants de 3 a 8 anys. Els responsables de l'entitat animen als berguedans a acostar-se als comerços i a participar de l'activitat estival.

La proposta arriba de la mà de l'empresa berguedana Players i la col·laboració logística de l'Ajuntament de Berga, tot i que l'activitat està finançada en la seva totalitat per Berga Comercial. Durant els tres dies, hi haurà talls puntuals en els carrers on s'instal·larà el tobogan i el trànsit es desviarà per carrers alternatius.