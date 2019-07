Els electors donaran suport a un govern de JuntsxCat i PSC al Consell berguedà

L'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà ja ha decidit, d'una manera molt igualada, a qui donarà suport per formar el nou govern del Consell Comarcal. Si no hi ha novetats, la coalició de formacions independents entrarà a governar a l'ens comarcal amb un pacte a tres bandes amb Junts per Catalunya i el PSC. Així ho van acordar després d'un procés de votacions dimarts a la nit els regidors de les set agrupacions d'electors del Berguedà que formen aquesta entitat que s'estrena al Berguedà amb l'objectiu de tenir representació a l'ens comarcal. Amb aquest nou mapa, es revalidaria el pacte que Junts per Catalunya i PSC han mantingut durant el darrer mandat al Consell –amb la incorporació dels electors– i es deixaria ERC i la CUP a l'oposició.

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, representant de l'associació i futura consellera juntament amb l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, va explicar a Regió7 que dimarts a la nit es va dur a terme la votació per decidir el posicionament dels electors a l'hora de formar el nou govern del Consell Comarcal del Berguedà. Tal com ja havia explicat aquest diari, durant les darreres setmanes l'associació ha mantingut converses amb Junts per Catalunya, que els oferia un pacte juntament amb el PSC; i també amb ERC, que els proposava entrar a governar en un possible pacte amb la CUP. Fos com fos, aquestes agrupacions d'electors tenien la clau a l'hora de formar govern i són els que finalment han decantat la balança cap a una de les dues bandes.

Canal va detallar que la votació va ser molt anivellada. A la reunió van participar-hi 26 regidors de les set agrupacions que formen l'entitat, tot i que es van comptabilitzar 29 vots, ja que els tres regidors de l'Agrupació d'Electors de Guardiola van delegar el seu vot als representants de la Nou de Berguedà. Tal com ja va avançar aquest diari, els membres de Guardiola han decidit plegar de l'entitat per discrepàncies internes, però han mantingut els seus vots per decidir l'elecció del nou govern. Dels 29 vots 15 van donar suport al pacte entre JxCat i PSC (que tenen set i un consellers respectivament) mentre que 14 vots van ser per al pacte amb ERC i la CUP (amb sis i tres regidors). Els dos consellers de l'Associació d'Agrupacions d'Electors serviran perquè es pugui formar un govern de deu consellers i iniciar un mandat amb majoria absoluta a tres bandes, si res no canvia fins al dia de la constitució de l'ens comarcal.

El principal requisit que les agrupacions posaven al davant de les negociacions per arribar a un pacte amb alguna de les formacions era ser al capdavant de les conselleries de pagesia i de desenvolupament rural, així com també de la de medi natural i comunicacions. Com que les dues formacions els havien acceptat aquesta condició, finalment l'Associació d'Agrupacions d'Electors ha posat a votació la decisió final, i s'ha decantat la balança cap a un pacte amb Junts per Catalunya i el PSC i relegar ERC i la CUP a l'oposició. Dimarts també es van escollir quines seran les persones que representaran l'agrupació al Consell Comarcal i que, per tant, entraran a l'equip de govern. Seran l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, que va rebre els 29 vots (és a dir els de tots els representants) i l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, que en va rebre 15. En tercera posició va quedar el representant de Bagà, Pep Llamas, amb 14 vots.

Els electors ja van donar a conèixer la seva posició a la resta de formacions i els propers dies treballaran per materialitzar el pacte. Fonts de Junts per Catalunya han explicat que el proper pas és reunir-se per triar el candidat a la presidència i esperar a la convocatòria del ple de constitució del nou ple prevista per al 19 de juliol.