Viladomiu Vell fusiona música, gastronomia, tradició i festa

Viladomiu Vell fusionarà per segon any consecutiu música, gastronomia i tradició en el cap de setmana de la seva festa major. Serà gràcies a la combinació dels actes habituals del programa festiu que organitzen cada any l'associació de veïns de la colònia amb les propostes de Vermusic, que, en col·laboració amb l'Ajuntament, portaran al nucli concerts de grups de tribut a diferents formacions, així com food trucks perquè els visitants puguin fer un mos mentre gaudeixen de la música. També hi haurà una zona de mercat on joves emprenedors mostraran les seves creacions.

Els concerts de divendres, dissabte i diumenge es barrejaran amb les activitats més tradicionals com els jocs de cucanya i el ball de nit. El programa festiu es va presentar ahir a la colònia per part dels seus impulsors.