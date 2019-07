JuntsxCat ha de decidir la setmana vinent el candidat a presidir el Consell berguedà

Un cop feta pública la decisió de l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà de donar suport a un pacte a tres bandes amb Junts per Catalunya i el PSC per governar el Consell Comarcal del Berguedà, la formació amb més representants a l'ens, Junts per Catalunya, ha de decidir el candidat que proposa a la presidència. Segons ha pogut saber aquest diari, aquest procés s'allargarà fins a la setmana vinent, després d'una primera reunió mantinguda dimecres amb els que esdevindran nous consellers a partir de la constitució de l'ens, prevista per al proper 19 de juliol.

Des de l'octubre de l'any passat, Josep Lara, del PDeCAT, és el president del Consell Comarcal del Berguedà, en substitució de David Font, que va ser nomenat director de l'Agència Catalana de Turisme. Josep Lara, que repeteix com a alcalde de Guardiola i també com a representant a l'ens comarcal, podria continuar al càrrec, si així ho decideix la formació, o bé un dels seus companys.

Formen part del grup de Junts el fins fa poc alcalde de la Pobla de Lillet, Vicenç Linares, que ja formava part del govern de l'ens comarcal, la regidora de l'Espunyola, que també formava part de l'actual Consell Comarcal, Anna Maria Serra. En canvi, s'hi estrenen l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, el regidor de Gironella Lluís Vall, que enceta el segon mandat al consistori; i dues cares totalment noves a la política berguedana: el cap de l'oposició de Berga, Jordi Sabata, i la cap de l'oposició de Puig-reig, Araceli Esquerra.