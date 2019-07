Brams fa una parada per tornar pel 30è aniversari

? L'inici de la nova aventura de Titot ha coincidit amb la finalització del mandat polític com a regidor de Berga i també en un any de descans de Brams. El cantant de la banda ha explicat que enguany han decidit fer una pausa «després d'un ritme molt frenètic des que vam tornar» per compromisos d'alguns dels seus membres, així com també per recuperar forces per celebrar, l'any vinent, el 30è aniversari de Brams. «Estem pensant en què podem sorprendre», diu.