Òmnium Cultural tanca el cicle sobre la història de Catalunya

arxiu particular

Assistents a la darrera de les sessions a la sala del Casal Cívic de Berga, aquest juliol arxiu particular

Aquest mes de juliol, la sala d'actes del Casal Cívic de Berga va acollir la darrera de les catorze conferències del cicle de xerrades sobre la història de Catalunya.

Es tracta d'un cicle organitzat per Òmnium Cultural del Berguedà amb l'objectiu de fer un repàs de la història del país per mitjà de l'exalcalde de Berga, advocat i home de cultura Jaume Farguell.

Durant un any i mig, Farguell ha impartit catorze xerrades, aproximadament una cada mes, per oferir una pinzellada als assistents de moments clau de la història de Catalunya. En la primera sessió va parlar sobre els primers comtats catalans, i aquesta darrera portava el títol D'Alfons XIII fins a la Segona República, que va ser presentada pel vicepresident d'Òmnium al Berguedà Xavier Giner i va omplir la sala del Casal Cívic. Al llarg d'aquest any i mig, la proposta ha tingut una bona resposta de públic, amb una assistència d'una vuitantena de persones a cadascuna de les sessions.