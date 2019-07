Avià manté amb força la transmissió de la tradició del Segar i el Batre

El nucli d'Avià vivia ahir l'habitual calma d'un matí de diumenge en un poble. A la zona sud, el panorama canviava: els vehicles s'estacionaven al pàrquing improvisat de l'era de Santa Maria, just al costat del camp en el qual es va celebrar la 31 edició de la Festa del Segar i el Batre. Tot i l'amenaça de pluja constant –que va quedar en anècdota–, centenars de persones van desfilar al llarg del jorn per la festa, amb una lleugera participació superior a la dels darrers anys, i van gaudir de la mostra i commemoració de com es treballava, amb una temperatura agradable.

Inquiets i curiosos, els segadors joves rebien les explicacions i els consells dels més veterans. En total, més d'una vintena de treballadors, que, a primera hora al camp, van fer les tasques d'esmolar, fer el mos, segar, lligar i cavallonar. Després va arribar l'esmorzar, l'àpat més important del dia per als segadors. Enguany, les mestresses van servir uns pèsols negres com a plat principal a les autoritats i als treballadors, però es van viure uns minuts de pànic quan ningú sabia on era el vi. Va aparèixer al cap d'uns minuts, enmig de corredisses, i els porrons es van omplir per ser buidats. La Cobla Catalana de sons essencials va amenitzar l'esmorzar amb cançons i tonades típiques de les feines al camp, i va interpretar la Cançó i Dansa del Segar i el Batre d'Avià, juntament amb la coral Santa Maria d'Avià, i ballada pel grup de dansaires i grup de bastoners d'Avià.

«Estic cansat de segar, amb la màquina no em canso? L'hauria d'haver portat!», bromeja un dels joves amb els seus companys. La mecanització de les feines del camp ha contribuït a l'arraconament de les tècniques manuals i posa en perill la transmissió de coneixements de pares a fills, una tradició i un llegat que el poble no vol oblidar. Un cop a l'era, la feina consistia a garbejar, parar batuda, batre a potes, girar batuda, rampillar, fer paller i ventar.

«Ens podem fer una foto [amb una garba]?», pregunta una dona a un dels segadors. «Les que vulguis», contesta, «em sembla que són 500 euros». Entre forasters i curiosos, de molts veïns d'Avià i de la comarca, i també de molts fotògrafs. El concurs de fotografia, que s'organitza per 23a vegada, és molt llaminer. Hi ha primers premis de 120 euros i admet candidats fins al 9 de novembre, i són habituals les pugnes per aconseguir la millor obra.

Al matí també es va fer la 23a Trobada de puntaires, una demostració de fer cordes i de filar llana, una fira de productes d'artesans de pagès, un intercanvi de robes de patchwork i demostració, i activitats lúdiques per als petits. A la tarda, concert de la Cobla Catalana de sons essencials i, al vespre, ball amb la Som-hi Band.