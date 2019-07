Berga consolida els actes paral·lels dels Elois per fer més gran la festa

Mantenir les propostes paral·leles iniciades els darrers anys per arribar a nous públics i fer créixer la festa dels Elois de Berga amb un programa d'activitats que s'allargui tot el cap de setmana, enguany, el 27 i 28 de juliol. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament de Berga i la Junta Conservadora dels Elois perquè la tradicional celebració vagi més enllà de la cercavila de rucs i cavalls passada per aigua que centra la festa.

L'organització ha mantingut algunes de les propostes introduïdes en el darrer mandat de la CUP per ampliar la programació del dissabte. Tal i com ha explicat aquest dilluns la regidora del nou govern de la CUP, Roser Valverde, l'objectiu és que sigui «una festa participada» i en la qual «tothom hi pugui trobar el seu espai». Valverde ha presentat les activitats acompanyada de Josep Cuberas i Josep Grané, de la Junta Conservadora dels Elois, i representants de les entitats que col·laboren en fer més gran aquesta festa: Joan Gómez, de l'Associació de Veïns de la Pietat; Miquel Moya, dels Trabucaires de Castellar del Riu; i Lourdes Sensada, de l'Agrupació Teatral La Farsa.

Entre d'altres, Valverde ha destacat la segona edició de la mostra d'oficis del gremi de Sant Eloi pel barri vell de la ciutat, amb la incorporació, enguany, d'una demostració de com es fixen les ferradures a un cavall. A banda dels actes infantils, les sardanes i de la passada de cavalls i rucs, dissabte a la tarda es repetirà l'escenificació del rapte de la núvia -abans de la boda típica de l'alt Berguedà que té lloc diumenge- així com el comiat de solters i solteres, el sopar popular i els concerts de nit que ompliran la plaça de la Pietat. Diumenge a primera hora tindrà lloc la passada de rucs i cavalls amb aigua, enguany, amb una nova campanya de sensibilització perquè els participants respectin els animals i no els hi llancin aigua directament a la cara. La festa acabarà amb el ball nupcial, enguany amb balladors escollits per sorteig per primera vegada, tal i com ja va explicar aquest diari.