La CUP vol un acord amb ERC i els independents perquè hi hagi «un canvi real» al Consell del Berguedà

El ple de constitució del Consell Comarcal del Berguedà que s'ha convocat per divendres 19 de juliol a les 12 del migdia promet ser més obert que mai i mantenir fins el darrer moment la incògnita de quin serà el govern de l'ens. Tot i que Junts per Cat, el PSC i l'Agrupació d'Electors que sumen els 10 consellers que donen la majoria absoluta d'un ple integrat per 19 membres han anunciat el seu pacte de govern pel proper mandat 2019-2023, els intents perquè això no sigui així es mantenen actius. I fins el darrer moment no se sabrà què passa

Aquest dijous al vespre la CUP ha fet públic que consideren que «l'opció més convenient en aquests moments és la de trebalar per fer viable un canvi en la governança» del Consell Comarcal del Berguedà. En la nota, fonts del partit diuen que «aquest canvi, per ser real» hauria de venir a través d'un pacte entre els 6 consellers d'ERC, els 3 seus i els 2 de l'Agrupació d'Electors. «És evident la necessitat de canvi per una qüestió d'higiene democràtica, després que el Consell Comarcal hagi estat governat durant tants anys per les mateixes formacions polítiques. Volem impulsar nous projectes que garanteixin una transformació radical en molts àmbits: energia, agroalimentació, nova visió del sector turístic i econòmic en general, impuls de la sostenibilitat i la racionalitat en el transport públic, millora del porta a porta i, per descomptat, una governança transparent, participativa i oberta, entre altres». HI afegeixen que «la proposta que llancem és valenta i que permet avançar en la transformació necessària a la nostra comarca, com a mínim en alguns àmbits. Per altra banda, assegurem que el Consell Comarcal del Berguedà no estigui condicionat per formacions defensores de l'aplicació de l'article 155»

ERC proposa un govern de tots menys el PSC

Aquest diari ha pogut saber que aquest dijous mateix, ERC ha proposat a Junts per Cat, la CUP i l'Agrupació d'Electors fer un pacte entre totes aquestes formacions que deixi a l'oposició l'únic representant del PSC a l'ens. Aquesta proposta aniria en la línia del que han reclamat l'ANC i Òmnium al Berguedà.

Una altra de les incògnites del ple d'aquets divendres es veure que fa Pep Llamas de l'Agrupació d'Electors que podri atenir la clua del color dle govern del Consell en funció de si decideix mantenir l'escó o no. L'Agrupació li ha retirat la confiança.

La resposta a totes aquestes qüestions serà el migdia de divendres 19.