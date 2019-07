Els independents retiren la confiança a Pep Llamas per no respectar l'acord del grup

L'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà ha decidit retirar «totalment la confiança» al regidor d'Endavant Bagà, Pep Llamas. Llamas era, fins fa poc, membre d'aquesta nova entitat política que s'ha creat per primera vegada per tenir representació al Consell Comarcal del Berguedà i que ha assolit dos consellers. A través d'un comunicat emès ahir, els independents van anunciar la seva decisió presa per unanimitat, després de l'anunci que Llamas va fer en declaracions als mitjans de comunicació on posava en dubte si cediria l'acta de conseller que està al seu nom a l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, escollida per l'assemblea de les agrupacions d'electors en una votació la setmana passada.

Segons l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà, Llamas «no ha respectat el que es va acordar en el moment en què la Junta Provincial va instar l'Associació a donar el nom de dos titulars (Patrocini Canal i Pep Llamas) i dos suplents (Sílvia Triola i Jesús Solanellas) per ocupar les dues places al Consell Comarcal del Berguedà que el grup havia obtingut després dels resultats les dar-reres eleccions municipals.» Relaten que «aquest acord consistia en la conformitat de les quatre persones nomenades de manera provisional a sotmetre's a una votació posterior dins de l'associació per escollir i poder donar els noms definitius a la Junta Provincial, un cop aquesta votació s'hagués dut a terme. Tots els candidats van acceptar el compromís de retirar-se si no tenien els suports necessaris», inclòs Llamas.

En aquest sentit, han recordat que el resultat de la votació va ser de 29 vots -és a dir, unanimitat- per a l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal; 15 vots per a l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola; i un menys, 14, per al regidor baganès Pep Llamas. «En saber el resultat de les votacions, Pep Llamas va comentar que ell es retirava, però encara no havien transcorregut cinc minuts que va dir que n'havia de parlar amb la seva gent». La sorpresa dels independents va arribar aquest dilluns «quan vam conèixer per la premsa que Llamas sortia de l'Associació» però dubtava si quedar-se «la credencial de conseller expedida per la Junta Provincial en el seu moment». Ahir aquest diari no va poder parlar amb Llamas per conèixer la seva decisió final. Tal com va explicar Regió7 dimarts, el regidor de Bagà no sabia encara si es quedaria l'acta o no.

El Consell Comarcal del Berguedà es constituirà demà, divendres. A priori, l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà havia tancat un acord a tres bandes per formar govern amb Junts per Catalunya i el PSC, sumant 2, 7 i 1 consellers, respectivament. Dimarts, l'ANC i Òmnium del Berguedà van fer públic un comunicat on exigien als partits independentistes deixar fora del govern el PSC. Ahir, fonts consultades per aquest diari van assegurar que el pacte continuava ferm.