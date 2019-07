El govern de Berga amplia el 33% les dedicacions dels regidors al consistori

El govern de la CUP de Berga augmenta el 33% la dedicació dels seus regidors al consistori i passa del 400% que tenia fins ara al 533%. Així es va aprovar en el ple extraordinari del cartipàs celebrat, ahir, amb els vots a favor de tots els grups (CUP; Junts per Berga i PSC) i el vot en contra d'ERC. Per primer cop va ser a les 7 de la tarda. A partir d'ara serà el nou horari de les sessions plenàries per avançar en la conciliació de la vida professional amb la personal.

Un mes després de la constitució del nou consistori, Berga ha aprovat el seu cartipàs municipal. En aquest mandat, el govern de la capital tindrà tres regidories amb dedicacions exclusives, el triple que fins ara, i serà una de les vegades que n'hi haurà més en la història del consistori berguedà. Si fins ara només l'alcaldessa, Montse Venturós, tenia una dedicació del 100%, ara hi haurà dues regidores més que la tindran. Es tracta de les que ocuparan la primera i la segona tinent d'alcalde, Roser Rifà i Roser Valverde, respectivament. A més també s'amplia el nombre de regidories que tindrà el 50% de la jornada dedicada al govern de la ciutat, i passa de 3 a 4 quatre. Seran Marià Miró, Isaac Santiago, Ivan Sánchez i Eloi Escútia. Finalment, hi haurà un regidor amb el 33% de dedicació, Aleix Serra. Les retribucions de les dedicacions exclusives es mantenen dins dels topalls fixats pel copi ètic de la CUP de Berga.

La dedicació exclusiva de l'alcaldessa, Montse Venturós, li suposarà cobrar 33.751 euros bruts anuals dividits en 14 pagues (amb un sou brut mensual de 2.410,82 euros). En el cas de la primera tinent d'alcalde, Roser Rifà, percebrà un sou de 30.938 euros anuals bruts (2.209,92 mensuals bruts), mentre que la tercera tinent d'alcalde, Roser Valverde, rebrà 28.126,14 euros (2.009 euros bruts mensuals).

Pel que fa als 4 regidors amb el 50% de dedicació, Marià Miró i Eloi Escútia cobraran 15.469,44 euros anuals bruts, que són 1.104 mensuals bruts. Mentre que Isaac Santiago i Ivan Sánchez rebran 14.063 euros anuals bruts, que són 1.004,50 mensuals bruts. Finalment, Aleix Serra, amb el 33% de dedicació, cobrarà 10.223,78 euros anuals bruts, que són 730,27 mensuals bruts.

Fins ara, el govern de la CUP, amb 6 regidories, tenia una dedicació al 100%, una al 80%, una altra al 58,6% i 3 del 50%.

Tot i votar a favor, el principal grup de l'oposició de Junts per Berga va fer notar que el capítol de retribucions del govern de la CUP ascendeix ara a 163.511 euros, quan el juliol del 2015 la xifra aprovada va ser de 73.739 euros. Amb tot, aleshores la CUP tenia 6 regidors i un d'ells no cobrava, i ara en té 8.



Les noves regidories

El nou govern de la CUP crea les regidories del polígon industrial de la Valldan, l'àrea de subvencions amb l'objectiu d'aconseguir fons per al consistori i fer una feina global d'aquesta àrea que l'executiu considera estratègica. Es crea també la regidoria de feminisme i LGTBI i societat inclusiva, i la del dret social de l'habitatge.

L'alcaldessa, Montse Venturós, assumeix Governació, l'hospital Sant Bernabé i Recursos Humans. La primera tinent d'alcalde, Roser Rifà, serà un pes pesant en l'organigrama del nou govern, ja que s'ocuparà de les TIC, Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon industrial de la Valldan, Promoció Econòmica, Turisme i Subvencions. La segona tinent d'alcalde, Roser Valverde, assumeix Cultura, Festes i Patum, Participació Ciutadana, Feminisme i LGTBI.

Pel que fa als regidors amb el 50% de la jornada, Ivan Sánchez portarà Comunicació, drets d'habitatge i drets socials bàsics i Patrimoni cultural i museus. Eloi Escútia, Educació, Medi Ambient i Mobilitat; Isaac Santiago, Esports i Joventut, i Marià Miró, Hisenda. Pel que fa a Aleix Serra, amb el 33% de jornada, s'ocuparà d'Urbanisme, Habitatge, Obres i Serveis i Via Pública.

Una de les novetats del nou mandat és que els regidors dels tres grups de l'oposició cobraran 200 euros per assistir a cada ple, 90 per anar a les juntes de portaveu, la mateixa quantitat que per anar a les reunions de l'àrea de serveis generals. Així es preveu que cada mes els regidors del principal grup de l'oposició de Junts per Berga cobrin en conjunt 1.380 euros, 580 els d'ERC i 380 el del PSC. El consistori els pagarà 28.080 euros l'any. A banda, els grups rebran 220 euros mensuals i 50 euros per cada regidor.