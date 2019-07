JxBerga i PSC volen que la CUP es disculpi per actuar amb deslleialtat

El nou mandat polític a Berga ha començat amb polèmica. El principal grup a l'oposició, Junts per Berga (amb 6 regidors), i el PSC (amb 1) han coincidit a demanar al govern de la CUP (amb 8) que es disculpi per haver-los acusat en un comunicat d'haver estat els responsables que la celebració del ple del cartipàs s'hagi fet un mes després de la constitució del nou govern. Si no arriben les disculpes es limitaran a fer la seva feina en els òrgans col·legiats. Per la seva banda, ERC diu que no entraran en aquest joc, si bé s'han declarat decebuts per la manera d'actuar de la CUP.

Els cupaires asseguren que Junts per Berga, ERC i PSC, que sumen 9 regidors, i la majoria absoluta del ple que és de 17 (la CUP en té 8), han aprofitat la seva posició «per forçar el cobrament per assistència als plens municipals i a les reunions dels òrgans municipals», com també que aquestes retribucions suposen «augmentar la despesa de l'Ajuntament i que part dels diners assignats fins ara al funcionament dels grups municipals vagi cap als regidors i regidores de l'oposició». La CUP assegura en el comunicat de la discòrdia que un dels motius d'aquest retard és «el desacord amb l'oposició en relació amb les retribucions econòmiques per assistència als plens municipals».

Tal com ja va informar aquest diari, en aquest mandat els regidors de l'oposició tornaran a cobrar per assistir als plens i a les juntes de portaveus. Es recuperen, d'aquesta manera, unes indemnitzacions econòmiques que els regidors dels grups de l'oposició havien perdut el 2003. La proposta l'han fet aquests grups.

En un comunicat, Junts per Berga manifesta que «la candidatura d'Unitat Popular menteix quan acusa l'oposició de ser la culpable de l'endarreriment del ple del cartipàs pel desacord sobre les retribucions per assistir als plens municipals». Ho tribueixen a «la mala fe deliberada, ja que segons ens va manifestar l'alcaldessa la CUP ja havia acceptat l'acord el dia 2 juliol». Un acord que suposa que el govern tindrà 5,3 dedicacions completes (3 d'exclusives al 100%, 4 al 50% i 1 al 33%).

En el seu comunicat, Junts per Berga no només diu que la CUP «és deslleial en les negociacions», sinó que assegura que aquest partit «falta a la veritat quan afirma que els seus salaris compleixen el seu propi codi ètic, ja que no és així en el cas de l'alcaldessa i en funció de la retenció de l'IRPF que s'apliqui».

El codi ètic de la CUP fixa que cobraran com a màxim uns sous que oscil·len entre els 1.600 als 1860 euros mensuals. La CUP assegura que aquest topall autoimposat es compleix.

Segons JxBerga, el 27 de juny ja hi va haver una primera reunió entre els portaveus dels grups i l'alcaldessa Montse Venturós, que «va manifestar la voluntat inequívoca que l'oposició pogués veure retribuïda la seva funció a la corporació, exposant també que es plantejaria un increment notable dels salaris de l'equip de govern».

Una de les propostes que es va fer en aquella reunió «gaudia d'un suport no unànime però si majoritari, inclosa l'alcaldessa, que va exposar que ho plantejaria al grup de la CUP, com també faríem la resta de grups». Junts per Berga va arribar a un acord intern el dia 1 de juliol i el dia 2 «se'ns va comunicar que l'assemblea de la CUP també ho havia acceptat, així com el PSC».

JxBerga detalla que «la voluntat de l'alcaldessa era poder realitzar el ple, pel qual semblava que hi havia acord, el dia 4 de juliol. El mateix dia se'ns va comunicar que no s'havia pogut tenir la documentació a punt i que se'ns informaria de quina seria la nova data del ple. A més, se'ns emplaçava a una nova reunió que es va realitzar el dia 6». En aquesta trobada la CUP va demanar «un increment de les aportacions als grups municipals, que havien estat notablement rebaixades, per compensar l'increment de les assistències als plens». Junts per Berga diu que «en aquella reunió es van acceptar els plantejaments de la CUP i es va arribar, de nou, a un acord majoritari» perquè el ple es fes l'11 de juliol. «A partir d'aleshores l'alcaldessa ens va comunicar que per problemes interns a l'Ajuntament no s'havien pogut realitzar alguns informes i que el ple es realitzaria el dia 15 de juliol». Tanmateix, no es va celebrar fins al 18 de juliol.

Junts per Berga afirma que ha estat «lleial en la negociació i que ha percebut aquesta lleialtat per part de l'alcaldessa». Tanmateix, «un cop vist el comunicat de la CUP, hem de manifestar que la bona entesa que s'havia aconseguit fins ara s'ha vist malmesa considerablement».

Per la seva banda, Ramon Camps, portaveu del grup d'ERC, diu que el retard en la convocatòria és responsabilitat del govern de la CUP «perquè no els agradava res» del que es proposava. JxBerga i PSC indemnitzacions i ERC va plantejar que els regidors de l'oposició tinguessin dedicacions. Camps diu que la CUP va trigar a fer contraofertes i que «vam ser nosaltres que vam donar presses» perquè es fes el ple. S'ha declarat decebut per la manera d'actuar de la CUP.

Finalment, Abel Garcia (PSC) demana una rectificació del comunicat de la CUP i es manifesta «súper dolgut i molest» pel seu contingut. Ha dit que la proposta de sous de l'alcaldessa i dels regidors del govern no es van qüestionar i que els partits de l'oposició van proposar rebre una retribució per dignificar la seva feina i que van acceptar rebaixar les aportacions als grups per no incrementar la despesa global.