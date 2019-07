Unes 400 persones participen a l'aplec del Pi de les Tres Branques

Unes 400 persones s'han aplegat aquest diumenge al pla de Campllong a Castellar del Riu per participar a l'aplec del Pi de les Tres Branques. Aquest petit municipi berguedà manté viva la flama de la diada catalanista.

Com a pròleg dels parlaments, s'ha desplegat una estelada gegant de 9 per 20 metres, la mateixa que es va estrenar per Patum i que des d'aleshores s'ha portat a d'altres celebracions arreu del país (Tarragona, Reus, Sitges, Caldes de Montbui o Cervera). A redós del vell Pi parades de beure i menjar, merchandising independentista i enguany, inflables per a la canalla.

Enguany els oradors han estat Daniele Grau de la Catalunya nord, Toni Gisbert secretari d'Acció Cultural del País Valencià, Josep de Luis, president de l'Obra Cultural Balear. El comú denominador de les intervencions ha estat la de persistir en la lluita per aconseguir la independència de Catalunya.

Josep de Luis també ha llegit una missiva escrita a mà pel president d'Ómnium Cultural Jordi Cuixart a qui va anar a veure a la presó de Lledoners aquest dissabte. «El nostre empresonament no serà mai la visualització de cap derrota sinó un pas més cap a la victòria. Sense deixar-nos ningú pel camí i amb el record ben viu per a tots aquells que treballen anònimament per la llibertat dels Països Catalans, us demano que no defalliu, que persevereu i que si el present es lluita, el futur serà nostre» ha llegit De Luis.

També ha intervingut a través d'un missatge gravat de qui fou conseller de Cultura Lluís Puig. El Cant dels Segadors i una ballada de sardanes han posat punt i final a l'acte.