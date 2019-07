Bagà amalgama oficis, història i patrimoni

Com va terrissaire? –Aquí aguantant la turmenta de sol. El terrissaire acalorat –amb raó– és el baganès Marc Llordella, que, un cop l'any, durant el mercat medieval, treu el torn de peu davant de casa, a la Pujada de Palau, i amb l'ajuda de la seva deixebla Judit Puig fa demostracions de com treballar el fang i convertir-lo en ceràmica. Tot un art. Un dels reclams de què poden gaudir els visitants del mercat baganès, un dels plats forts de les Festes de la Baronia de Pinós de Bagà.

La terrissa no ha estat el mitjà per guanyar-se les garrofes de Marc Llordella, sinó una passió. «Un dia vam fer una excursió a Verdú. Jo era petit. I allà ens van fer una demostració de fer terrissa amb un torn de peu». Li va agradar. Molt. Tant que va decidir aprendre l'ofici. Va apuntar-se a la desapareguda Escola d'Arts i Oficis de Berga. «Hi vaig anar molt de temps. Em van ensenyar a fer anar el torn, a fer esmalts, ceràmiques. Es necessita tenir unes bases», raona mentre dona forma a una gerra. Llordella s'ha guanyat la vida treballant a la central tèrmica de Cercs. Als 75 anys gaudeix de la jubilació i té temps per dedicar-se a la terrissa.

L'ajuda la seva deixebla, Judit Puig. Aquesta historiadora i mestra és baganesa d'adopció. Ha après bé i ràpid. I ha fet tallers per a la quitxalla de l'escola del poble i també per als joves del camp d'aprenentatge. Havia fet modelatge i no li va costar aprendre'n. Mentre treballen la terrissa una colla de músics i una ballarina somrient conviden els assistents a gaudir del ric patrimoni de Bagà.