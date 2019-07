La fibra òptica s'estén pel Berguedà i arriba ja a Casserres

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha visitat aquest matí les obres de desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat, a través de Xarxa Oberta de Catalunya, al municipi de Casserres (Berguedà).

Es tracta d'un tram de 6,1 quilòmetres, que segueix el recorregut de les carretera BV-4132 i que representa una inversió per part del Govern de Catalunya de 59.580 euros. En el cas de la comarca del Berguedà, es troben ja en execució els projectes d'extensió que permetran disposar aquest 2019 de 65 quilòmetres de nova xarxa i connectar municipis com Avià, Bagà, Capolat, l'Espunyola, Guardiola de Berguedà, la Nou de Berguedà, Olvan, Sagàs, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix.

Addicionalment, el 2020 està planificat el desplegament de 24,5 quilòmetres de xarxa de fibra òptica a la comarca del Berguedà en el marc del projecte de connexió de les capitals de comarca. L'objectiu del govern és aprofitar l'estesa de cable de fibra òptica pel Berguedà per connectar la capital de La Cerdanya, Puigcerdà, travessant el Túnel del Cadí.

El conseller Puigneró ha assegurat que la "fibra òptica serà una de les polítiques socials més importants del segle XXI perquè permet desenvolupar-se laboralment i socialment i és una eina clau per evitar la despoblació arreu de Catalunya". És per això, que el responsable de Polítiques Digitals ha subratllat que "el compromís del Govern de la Generalitat no només és fer arribar la fibra òptica a totes les capitals de comarca, sinó també a tots els municipis de Catalunya abans del 2023".

Puigneró ha recordat que "el Govern de Catalunya, conjuntament amb les diputacions, estem compromesos a fer arribar la fibra òptica a tot el país i així evitar que hi hagi ciutadans de primera i de segona".

Aquesta actuació està emmarcada en l'acord entre el Govern de la Generalitat i la Diputació de Barcelona per connectar 55 municipis de la demarcació de Barcelona.

La Generalitat ja té actualment 37 quilòmetres de xarxa de fibra òptica a la comarca i presència a 5 dels 31 municipis del Berguedà. Es tracta dels municipis de Berga, Casserres (les obres finalitzaran aquest mes), Cercs, Gironella i Puig-reig. La fibra òptica de la Generalitat arriba també a 3 polígons industrials localitzats als municipis de Berga, Olvan i Puig-reig.

De cara el mes de setembre, està previst fer l'estesa de 9,6 quilòmetres de xarxa des de Casserres fins a l'Espunyola, amb un pressupost de 93.730 euros.

El Govern preveu estendre a la demarcació de Barcelona un total de 260 quilòmetres de cable amb una inversió de 2,5 milions d'euros. Un cop completades les obres, prop de 180.000 habitants més tindran connexió d'alta capacitat amb fibra a la seva disposició.

L'acord entre les dues administracions preveu que el Govern desplegui la xarxa de fibra òptica a les zones de la demarcació on actualment no hi ha accés a la fibra òptica. Per fer-ho possible, s'aprofiten els projectes que la Diputació ja tenia planejats com a obra ordinària i s'incorpora la infraestructura per a la fibra òptica.



Compromís nacional per al desplegament de la fibra òptica



Aquesta voluntat de cooperació entre administracions s'ha estès a la totalitat del territori de Catalunya. El passat mes de març, la Generalitat i les quatre diputacions de Catalunya van signar el compromís nacional per al desplegament de la fibra òptica segons el qual el Govern i les quatre diputacions desplegaran 4.160 quilòmetres més de xarxa en els pròxims tres anys. Fins ara, ja s'han desplegat 4.500 quilometres de fibra òptica de la Generalitat, que arriben a 254 municipis i 29 de les 42 capitals de comarca.

L'objectiu és connectar totes les capitals de comarca el 2020 amb fibra òptica i garantir l'accés a la banda ampla als nuclis de més de 50 habitants el 2023.

La Generalitat va iniciar l'any 2010 el projecte d'extensió d'una xarxa de fibra òptica pròpia per arribar amb connexions de banda ampla a tots els municipis de Catalunya. Aquesta xarxa es posa a disposició dels operadors de telecomunicacions per tal que ofereixin serveis finalistes de fibra òptica als usuaris particulars, les empreses, els comerços o els negocis de restauració i turisme.

El projecte d'extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.