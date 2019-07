Puig-reig recorda el fatídic foc del 1994 i ret homenatge a les víctimes

De les 4.500 hectàrees que ocupa el terme municipal de Puig-reig, l'incendi del 4 de juliol del 1994 en va afectar 2.600. Així ho va recordar, ahir, Ramon Escalé, enginyer i tècnic municipal, una de les persones que van reviure aquella tragèdia quan s'escauen els vint-i-cinc anys que va passar.

L'Ajuntament de Puig-reig va organitzar un acte per recordar-ho a la biblioteca Guillem de Berguedà. Hi van participar polítics com Eduard Freixedes, director dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central; Xavier Jovés, president del Secretariat de les Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF); Fèlix Caro, que en aquell moment era el cap dels bombers voluntaris de Puig-reig; el tècnic Ramon Escalé i Joan Maria Vilanova, propietari de la finca de la serra del Cap de la Costa.

L'exposició dels records d'aquell incendi va fer reviure emocions. En acabar es va inaugurar un monument al pla de la Senyera d'agraïment i homenatge a les persones del poble que van combatre i patir aquell incendi.