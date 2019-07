El Berguedà tindrà 65 quilòmetres més de xarxa de fibra òptica enguany

Aquest 2019, el Berguedà tindrà 65 quilòmetres de nova xarxa de fibra òptica estesa a Avià, Bagà, Capolat, l'Espunyola, Guardiola de Berguedà, la Nou, Olvan, Sagàs, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès i Viver Serrateix. A més, el 2020 el Govern té planificat afegir-hi 24,5 quilòmetres més quan s'estengui la fibra des de Cercs a través de la C-16 fins a Puigcerdà travessant el túnel del Cadí.

Ahir, Jordi Puigneró, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, va visitar les obres de desplegament de la fibra a Casserres a l'altura del trencant de la casa de Barbats. Es tracta d'un tram de 6,1 quilòmetres que ressegueix el recorregut de la vella carretera de Gironella a Casserres (BV-4132z) i que suposa una inversió de 59.580 euros. Aquest setembre està previst fer l'estesa de 9,6 quilòmetres de xarxa des de Casserres fins a l'Espunyola, una actuació que té un pressupost de 93.730 euros.

El conseller Jordi Puigneró va explicar que el desplegament de la fibra òptica a Catalunya «és la principal política social que podem fer a comarques endins» perquè permet que «molts ciutadans no hagin de marxar del seus municipis per poder guanyar-se la vida» i també «fer més competitius altres sectors com poden ser l'agricultura, la ramaderia i el turisme». Puigneró va assegurar que aquesta infraestructura és una eina clau «contra el despoblament al nostre país». El conseller va dir que el desplegament és una qüestió estratègica: «No volem deixar això en mans de les operadores i del mercat, per això estem invertint i fent aquest desplegament» conjuntament amb la Diputació. «El compromís del Govern de la Generalitat no només és fer arribar la fibra òptica a totes les capitals de comarca, sinó també a tots els municipis de Catalu-nya abans del 2023». El conseller va afirmar que actualment «ens falten uns 4.000 quilòmetres» per assolir aquest objectiu.

Per la seva banda, Josep Colillas, l'alcalde de Casserres, va manifestar que la fibra òptica «és una eina bàsica de present i de futur» per al municipi i el Berguedà. «Donarà a les nostres empreses la competitivitat que han de tenir i ha d'ajudar els petits autònoms i la gent que treballa des de casa i contribuir que no es despobli el territori». Colillas creu que després «d'uns anys complicats al sector industrial» la fibra òptica ha de suposar «l'empenta definitiva per acostar-nos al món». Actualment s'està fent el desplegament de la fibra dins el nucli de Casserres. Un cop hagi arribat la fibra al poble (és previst que les obres s'acabin aquest mes) es continuarà fins a l'Espunyola.

Actualment, la Generalitat té 37 quilòmetres de xarxa de fibra òptica estesa a la comarca i presència a 5 dels seus 31 municipis: Berga, Casserres, Cercs, Gironella i Puig-reig. A més, aquesta infraestructura també arriba a tres polígons industrials de la comarca: el de la Valldan de Berga, Olvan i Puig-reig.