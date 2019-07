Un despreniment de rocs obliga a tancar el camí de Fumanya fins a Queralt per la drecera

L'Ajuntament de Berga ha hagut de tancar el camí que va de Fumanya fins a Queralt passant per la drecera a causa dels despreniments de grans roques que s'hi han produït. Un cartell informatiu i una cinta adverteix als senderistes que aquest freqüentat corriol està tallat a causa dels risc que suposa que hi pugui haver nous despreniments i també perquè el pas no és possible en diferents punts on han caigut gran blocs de rocs. Aquest és el segon gran despreniment de rocs que es produeix en un camí de l'espai natural del santuari berguedà. El primer va ser el juny i va afectar el camí de Ronda entre els dos miradors i també va obligar a tallar aquest pas al públic pel rics que n'hi hagués més.

Fonts municipals han explicat aquest dimarts en un comunicat que aquests nou despreniment van tenir lloc fa una setmana entre les capelles de Sant Jaume i Nostra Senyora dels Dolors. «Es tracta d'un tram en què el camí s'enfila fent diverses llaçades i això fa que el pas quedi exposat als materials de roca que integren el cingle de la muntanya. La caiguda de grans blocs de pedra ha malmès el camí i davant del risc que es produeixin nous despreniments l'Ajuntament de Berga ha tancat el camí de la drecera, des de Fumanya fins a l'aparcament del santuari».

Per tal d'avaluar els riscos a la zona i detectar els punts on es puguin produir nous despreniments, l'Ajuntament de Berga ha sol·licitat l'assessorament de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El personal tècnic d'aquest organisme s'encarregarà d'examinar la zona, tal com es va fer al camí de Ronda el passat 11 de juliol.

Fonts municipals han informat que «els materials que formen els cingles de la muntanya estan fracturats i són susceptibles de desprendre's per circumstàncies naturals afavorides per la meteorologia adversa, com per exemple les pluges intenses i els canvis sobtats de temperatura».

Tal i com ja va informar aquest diari al juny ja hi va haver despreniments de roques que van afectar al camí de Ronda que també van comportar el tall del tram entre els miradors de la zona.

La via alternativa per accedir a peu fins a Queralt per la drecera, seria per l'obaga i per Sant Pere de Madrona a banda que també s'hi pot arribar pel camí de Garreta, entre d'altres.