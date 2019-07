Berga tanca al públic el camí de Fumanya fins a Queralt per la caiguda de roques

Segon despreniment de rocs a la serra de Queralt en dos mesos. L'Ajuntament de Berga ha hagut de tancar el camí que va de Fumanya fins a l'aparcament del santuari (el camí de les escales) a causa dels despreniments de roques que han danyat les escales. Una cinta i un cartell informatiu adverteixen els senderistes que aquest popular corriol està tallat per evitar el risc que els caminadors puguin prendre mal si es produeixin nous despreniments.

Aquestes caigudes de blocs de roca calcària van tenir lloc fa una setmana –tot i que es van donar a conèixer ahir– entre les capelles de Sant Jaume i de Nostra Senyora dels Dolors. «Es tracta d'un tram en què el camí s'enfila fent diverses llaçades i això fa que el pas quedi exposat als materials de roca que integren el cingle de la muntanya. La caiguda de grans blocs de pedra ha malmès el camí» i ha causat importants danys a les escales i el terreny. El consistori hi ha prohibit l'accés «davant del risc que es produeixin nous despreniments».

El regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia, ha explicat que «els materials que formen els cingles de la muntanya estan fracturats i són susceptibles de desprendre's per circumstàncies naturals afavorides per la meteorologia adversa, com per exemple les pluges intenses i els canvis sobtats de temperatura». Aquestes són les mateixes causes que van propiciar el despreniment de roques que va obligar a tallar el camí de Ronda entre els dos miradors el juny (vegeu Regió7 del 2 de juliol). Aquest camí roman tancat des d'aleshores. En els propers dies és previst que comencin les tasques de retirada de rocs, runa i reposició de baranes. Així mateix, s'hi posaran cartells informatius sobre el risc de despreniments, segons ha explicat Eloi Escútia.

Per tal d'avaluar els riscos del camí de les escales i detectar els punts on es puguin produir nous despreniments, l'Ajuntament de Berga ha sol·licitat l'assessorament de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El personal tècnic d'aquest organisme s'encarregarà d'examinar la zona, tal com va fer al camí de Ronda l'11 de juliol passat. Amb tot, el consistori encara no disposa de l'informe, que espera rebre en els propers dies, ha exposat Escútia.

El consistori també ha contactat amb una empresa especialitzada per encarregar-li un projecte per refer el tram malmès del camí de les escales. L'objectiu és fer-hi una actuació d'arranjament «tan aviat com sigui possible». Escútia ha apuntat que les característiques geològiques de Queralt fan que «el risc de despreniment sigui inevitable, vulguem o no».