El conseller Damià Calvet inaugura la depuradora de Borredà

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat per l'alcalde de Borredà, Jesús Solanella, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, el director de l'ACA, Lluís Ridao, entre d'altres autoritats, ha inaugurat aquest dijous la depuradora de Borredà. Aquesta és la 14 depuradora que es posa en marxa al Berguedà i ha comportat una inversió de 869.000 euros que ha assumit l'ACA

Els treballs han consistit en la construcció d'una depuradora de tipus biològic mitjançant fangs activats amb aireació perllongada, que permet depurar l'aigua fins a un nivell avançat (eliminació de nitrogen).

L'equipament, amb una capacitat de tractament de 200 metres cúbics per dia, equivalent a una població de 1.250 habitants, s'ha instal·lat a l'interior d'un edifici, completant la minimització d'impactes ambientals amb un sistema de desodorització biològica de l'aire i un sistema d'insonorització de la sala de bufants. En el seu dia els veïns de la zona van pressionar evitant l'inici de les obres per tal que aquest equipament fos tancat

Fonts de l'ACA han indicat que «aquesta actuació, que està dimensionada per a les necessitats de sanejament actuals i futures, està inclosa en la planificació hidrològica vigent (2016-2021) i farà possible recollir i tractar les aigües residuals en el municipi i també contribuir a la millora mediambiental de la conca del riu Llobregat».

Sanejament a Catalunya

El Pla de gestió de les conques internes de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

Avui, les 521 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Berguedà, la comarca compta amb catorze depuradores en servei que sanegen les aigües residuals generades pel 85% de la seva població.

En el Programa de mesures de l'actual cicle de planificació (2016-21), l'ACA té previstes 8 actuacions de sanejament a la comarca del Berguedà, com les noves depuradores d'Avià, Olvan, Vilada i Sant Julià de Cerdanyola, entre d'altres.