ERC diu que JxCAT tenia alternatives al pacte amb el PSC al Consell del Berguedà

Esquerra ha dit que JxCAT tenia alternatives al pacte amb el PSC que s'ha acabat de formalitzant per governra el Consell Comarcal del Berguedà amb el suport de l'Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà. En un comunicat asseguren que «el PDeCAT ha pactat amb PSC i l'Agrupació d'Associacions d'Electors (AEB) tenint sobre la taula alternatives a dit pacte, alternatives que van rebre el passat dijous al matí, després que s'esgotés el termini que es va acordar amb el president comarcal del PDeCAT a la reunió que es va fer dilluns 15, on assistien també els altres partits independentistes de la comarca, ANC i Òmnium Cultural».

Segons Esquerra aquest termini «perquè PDeCAT fes una proposta «concloïa dimecres a les 20 i un cop confirmat que no arribaria i esgotat el termini, l'executiva comarcal d'ERC ens vam veure amb l'obligació, especialment cap a les dues entitats que ens ho demanaven, d'enviar una oferta sincera i de mínims per pactar la investidura».

Aquest oferiment, que no han detallat «va ser contestada el mateix dijous a la nit amb una negativa». Les fonts esmentades han explicat que ERC «vam creure que si PDeCAT volia tirar endavant el pacte [amb el PSC i l'AEB] estaven en el seu dret i per tan ens vam abstenir de fer comunicats de premsa o altres manifestacions ja que creiem que no aportaven absolutament res al moviment que representem políticament».

Fonts d'ERC han dit que han vist amb «incredulitat» les declaracions del president comarcal del PDeCAT Jordi Selga (vegeu Regió7 del dious 25). Per això han fet el comunicat esmentat. «Continuant pensant el mateix i creient que recollim la voluntat de que no hi hagin baralles entre els partits independentistes de les dues principals entitats socials i la base del moviment independentista, demanem als dirigents del PDeCAT que s'abstinguin de fer comentaris respecte ERC Berguedà o els seus grups municipals i resolguin el conflicte intern que els hi genera el pacte amb el PSC al Consell Comarcal de forma interna sense involucrar a tercers».