Gingko demana respecte després de rebre una bretolada al seu local de Berga

L'Associació Gingko de persones afectades de càncer al Berguedà ha denunciat que uns desconeguts li han malmès l'estructura de fusta d'un dels pilars del seu local de cal Fàbregas al carrer Major. L'entitat que enguany celebra el seu desè aniversari ha celebrat aquest dijous una jornada de treball per tal de fer pinya davant d'aquesta bretolada. A més, membres de l'entitat s'han concentrat davant del local per demanar respecte. Els fets es van produir la nrt del passat dia 15 al 16 de juliol i han estat denunciats a la policia. Al lloc hi ha càmeres de seguretat.

La presidenta Aurora Fernández ha atribuït el fet a l'incivisme i ho ha qualificat de «bretolada» perquè els incívics també van actuar a la veïuan botiga de l'antiga Mayka. Fernández ha expressat el malestar d'aquesta activa entitat que «acull a tothom» ha indicat.