La «tradicional rivalitat» amb ERC ha frustrat el pacte amb JxCAT al Consell

Junts per Catalunya no ha pactat amb ERC al Consell Comarcal del Berguedà per la «tradicional rivalitat» que a la comarca enfronta aquestes dues formacions, la primera de les quals és hereva de l'antiga CiU, que ha governat en solitari i amb aliances l'ens comarcal des de la seva creació, el 1986. Així ho ha explicat Jordi Selga, president del PDeCAT, que anit es va reunir amb els associats del partit postconvergent per explicar-los fil per randa com ha anat tot el procés per formar govern del Consell.

Tal com ja ha anat explicant aquest diari, JxCat, amb 7 consellers, va revalidar el seu pacte amb el PSC (amb 1 conseller), formació amb la qual ha estat governant l'ens durant el mandat 2015-2019. Ara, però, s'ha sumat a l'aliança l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà (AEB), amb 2 consellers, que han estat imprescindibles per assolir la majoria absoluta de 10 consellers en un plenari de 19. ERC té 6 consellers i la CUP 3, i romandran a l'oposició.

Jordi Selga ha volgut explicar públicament a través dels mitjans i els associats com ha anat el procés de constitució de govern «per donar la cara, no tenim res a amagar». I reconeix que el pacte de governabilitat al Consell ha generat «rebombori» i «diversitat de comentaris». Després dels resultats del 26-M «vam veure que no existia una majoria clara per governar al Consell i que hi havia diferents variables». JxCat va nomenar diferents representants per negociar amb ERC. Selga ha dit que se'ls va proposar un pacte de govern. «Esquerra ens va dir que els resultats indicaven que la comarca volia un canvi i que no pactarien amb nosaltres tal com ja ens van dir el 2015». El president de JxCat ha exposat que «davant d'una resposta tan taxativa» van obrir negociacions amb la CUP, AEB i el PSC. No hi va haver entesa amb els cupaires però sí amb el PSC i també amb l'AEB.

Fruit de les negociacions, l'AEB va plantejar una consulta als grups que en formen part perquè es pronunciessin sobre quin pacte volien. Hi va haver una ajustada victòria de 15 a 14 pobles que es van decantar per un pacte amb JxCat i PSC.

Després d'això, representants d'ANC i Òmnium el 15 de juliol es reuneixen amb els de JxCat, ERC, CUP i AEB per demanar que no pactin amb el PSC ja que havia donat suport a l'aplicació del 155. Selga ha revelat que va ser una reunió en què hi va haver «un pressing bastant desagradable» envers ERC, JxCat i especialment l'Agrupació, ens que tenia la clau de la governabilitat.

Segons ha pogut saber aquest diari, és en aquesta reunió on es va criticar el conseller del PSC Abel Garcia perquè no resideix al Berguedà. El representant del PSC, fill de la Pobla de Lillet i que per raons de feina resideix fora de la comarca, es va queixar posteriorment (sense esmentar directament què havia passat) dels atacs personals que estava rebent.

Després de la reunió, els dirigents comarcals de JXCat es van reunir per valorar la petició de l'ANC i OC. «Es va creure que arribava tard perquè ja teníem un pacte de governabilitat amb altres actors», ha apuntat Jordi Selga. I afegeix que la primera opció per formalitzar govern que havien triat era ERC. Amb tot, no va ser possible «per la manca de confiança amb ERC», ja que els republicans volien governar el Consell sense JxCat, ha dit Selga.



«Moviments lletjos» d'ERC

La manca de sintonia amb els republicans es va agreujar durant la campanya electoral de les municipals del 26-M. «En aquest període electoral hi hagut moviments lletjos d'ERC a la comarca», ha dit Selga. Ha explicat que «hi hagut persones que s'havien compromès amb nosaltres» per anar a les seves llistes i, en canvi, «s'han presentat amb ERC», un fet que ha atribuït a la intervenció d'Esquerra. Això ha fet que «la desconfiança s'hagi vist agreujada. Haurien d'haver estat més respectuosos», ha assegurat Selga. «S'ha de lamentar que en els moments actuals la relació no sigui millor, deixem-ho aquí».

Pel que fa a l'entesa amb el PSC, el president comarcal del PDeCAT ha dit que «pactem amb una persona que és l'Abel Garcia que ha fet una feina impecable» al Consell Comarcal del Berguedà en el darrer mandat dins del govern de coalició amb JxCat i Democràtes. Selga també ha volgut recordar que el representant socialista «ja es va manifestar contrari a l'empresonament dels polítics independentistes i del 155 en el seu moment».