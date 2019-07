Damià Calvet inaugura la depuradora de Borredà

El conseller Damià Calvet observa un tub amb aigua per depurar en la inauguració d'ahir a Borredà

Després de quinze anys d'espera, Borredà ja té depuradora i les seves aigües residuals arriben tractades a la riera de Margansol. Ahir, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat per l'alcalde de Borredà, Jesús Solanella; la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director de l'ACA, Lluís Ridao; entre d'altres autoritats, va inaugurar aquesta infraestructura coberta finalment, ja que en el seu dia l'oposició dels veïns va impedir començar les obres perquè patien per si hi faria pudor. Aquesta és la 14 depuradora que es posa en marxa al Berguedà i ha comportat una inversió de 869.000 euros, que ha assumit l'ACA.

Els treballs han consistit en la construcció d'una depuradora de tipus biològic mitjançant fangs activats amb aeració perllongada, que permet depurar l'aigua fins a un nivell avançat (eliminació de nitrogen).

L'equipament, amb una capacitat de tractament de 200 metres cúbics per dia, equivalent a una població de 1.250 habitants, s'ha instal·lat a l'interior d'un edifici, «completant la minimització d'impactes ambientals amb un sistema de desodorització biològica de l'aire i un sistema d'insonorització de la sala de bufants».

En el Programa de mesures de l'actual cicle de planificació (2016-21), l'ACA té previstes 8 actuacions de sanejament a la comarca del Berguedà, com les noves depuradores d'Avià, Olvan, Vilada i Sant Julià de Cerdanyola, entre d'altres.

El conseller Damià Calvet va destacar la importància de depurar les aigües per millorar la qualitat del medi ambient. L'alcalde de Borredà Jesús Solanelles va agrair que aquesta vella assignatura pendent s'hagi saldat.