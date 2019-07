Veïns de Berga denuncien l'existència d'una barraca il·legal a la serra de Noet

Veïns de la serra de Noet han denunciat a Regió7 l'existència d'una macrobarraca il·legal que s'ha aixecat sobre la rasa dels Noguers, a prop de l'antiga discoteca Menfis , que queda a sota la variant de la Valldan, en un lloc on cal anar expressament. Es tracta d'una construcció d'entre 25 i 30 metres quadrats feta amb materials de rebuig, com portes velles, palets i trossos de fustes, entre d'altres. També té una teulada feta d'uralites damunt de les quals hi ha totxos perquè no s'enlairin quan faci vent. A l'entorn de la precària construcció s'hi acumulen materials d'aprofitament.

Els veïns es van adonar de l'existència d'aquesta construcció aquesta primavera, entre els mesos de març i abril. Expliquen que hi viu almenys una persona que ha començat a fer-hi un hort en una zona que és inundable, la rasa dels Noguers. També hi té un gos. Els veïns han informat dels fets l'arquitecte municipal perquè el consistori actuï.

Segons ha explicat a aquest diari el propietari dels terrenys, ha donat ordres perquè aquesta bar-raca es desmunti.

La barraca esmentada «va sortir com els bolets, per generació espontània», han explicat Àngels Barniol i Lluís Sellarts, representants veïnals d'aquesta zona de Berga. Alarmats, els veïns van comunicar els fets a l'arquitecte municipal, que va anar a comprovar l'existència d'aquesta barraca sobre el terreny.«Va quedar perplex en veure'n les dimensions» ja que aquesta construcció és bastant gran, no és una barraqueta per guardar-hi les eines de l'hort com tantes n'hi ha, sinó que és molt més gran. «No és una barraca de dos metres quadrats per guardar-hi les eines de l'hort». Estimen que deu fer entre 25 i 30 metres quadrats.

Els veïns expliquen que en aquesta construcció hi viu almenys una persona. El tros dels terrenys on s'ha alçat aquesta bar-raca i la zona d'hort estan delimitats amb un filat metàl·lic. Es troba al costat d'un camí sense asfaltar, freqüentat per ciclistes, senderistes i també pels veïns de les cases de la zona.

Àngels Barniol i Lluís Sellart han explicat que els veïns «no volem barraques aquí perquè el bar-raquisme genera més barraquisme». També han posat de manifest el perill que suposa que això s'hagi construït damunt de la rasa dels Noguers, que generalment no té cabal i està seca, però que tot i així és una zona inundable. Barniol i Sellart han indicat que «quan hi plou molt, tot el terreny queda inundat».

Els dos representants veïnals de la serra de Noet han expressat la seva preocupació perquè hagi aparegut aquesta barraca: «No volem barraquisme al veïnat». I alerten que està feta en una zona inundable, que en aquesta construcció s'hi viu i que s'hi acumulen materials de rebuig i també d'uralites senceres, però també trencades, amb el risc que el fibrociment representa per a la salut.

Els veïns han explicat que després de visitar la zona i veure la construcció, l'arquitecte municipal de Berga els va dir que «això legal no ho és, no tenen cap permís de l'Ajuntament per construir-hi». I que es demanaria al propietari que ho desmuntés. Els veïns donen un marge de confiança al consistori perquè ho arregli.



El propietari ho farà treure

Josep Tubau, propietari dels terrenys on s'ha erigit aquesta barraca, ha admès a aquest diari que va donar permís a una persona perquè fes una barraca petita en aquest sòl de la seva propietat. És el mateix que va dir l'ocupant de la barraca a l'arquitecte municipal quan aquest hi va anar a veure-la el 9 de juliol, segons han explicat els veïns. Amb tot, Josep Tubau al·lega i lamenta que «li vaig dir que no la fes gran i la va fer gran», referint-se a les grans dimensions d'aquesta barraca.

L'arquitecte municipal ja ha parlat amb el propietari dels terrenys, que ha assegurat que ja va demanar a la persona que la va construir que «l'havia de treure». Ha dit que «a tot arreu n'hi ha de barraques, però si n'hi ha en un lloc que a la gent els emprenya, que la tregui i s'ha acabat».

El propietari dels terrenys on hi ha la barraca ha dit que el desmuntatge d'aquesta construcció es farà de forma imminent. «No hi ha d'haver cap pega per una barraca, no és cap casa», ha conclòs.