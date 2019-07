La Fira Càtar de Gósol resisteix a una jornada marcada per la pluja

La Fira Medieval i Càtara de Gósol es va veure alterada al llarg de tota la jornada d'ahir per culpa de la pluja. Això va comportar que els organitzadors haguessin d'ajornar totes les activitats previstes per ahir al matí, tot i que bona part d'elles es duran a terme al llarg d'avui, diumenge. A la tarda, el temps va permetre que els més atrevits poguessin visitar les diferents parades d'artesania i de productes locals i de l'època situades al centre de la vila.

Lluís Campmajó, alcalde, va explicar ahir a aquest diari que era la primera vegada que la fira es veia alterada per causa del mal temps. «Aquest fet comporta la pèrdua de turisme, sobretot en l'àmbit de la restauració». I és que, segons els organitzadors, en un cap de setmana durant la popular festa càtar hi poden passar més de 2.000 persones. Malgrat el temps, Núria Lagé, regidora de Cultura i Festes del municipi, assegurava que de moment no hi havia hagut cap cancel·lació.

La fira va poder iniciar-se entrada la tarda, després de dinar, amb algunes parades de productes locals i d'artesania i amb una cinquantena d'assistents. També, a les sis de la tarda es va dur a terme la presentació del llibre El tresor dels càtars al Centre Picasso del mateix municipi, on van participar una quarantena d'interessats i de totes les edats. Finalment, també es va acabar suspenent la pujada de torxes al castell per l'antic camí, que havien d'encapçalar els padrins de la festa i el pregoner.

En la jornada d'avui s'hi podran veure diversos tallers i actuacions, com la mostra de forcaire, que consisteix a veure els processos creatius de la forca. També es faran les visites al castell de Gósol, previstes per a ahir, i els tallers de ceràmica i de sabons. A partir de les onze del matí hi haurà un concert titulat Estimats ocells per a públic familiar a la plaça Major. La fira és previst que acabi amb el concert Robar d'enyor, cançons de Trobadors, d'Alfons Encinas.