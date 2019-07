L'aigua pren protagonisme a Berga pels Elois

L'aigua ha estat la gran protagonista aquest cap de setmana a Berga amb la popular Festa dels Elois, on gairebé mig miler de persones, acompanyades de cavalls i rucs, van quedar xopes ahir al matí després de passejar-se pels carrers de la ciutat juntament amb la Cobla Ciutat de Berga, com també la comitiva presidida pel tabaler, els administradors i el banderer.

Després que la jornada de dissabte no s'hagués pogut dur a terme amb total normalitat a causa de la intensa pluja que va caure durant la passada al matí, els berguedans i berguedanes van poder gaudir, ahir, d'una jornada de sol, sense cap núvol. I amb l'aigua, novament, de protagonista i amb temperatures baixes.

Aquest fet, però, no va suposar un impediment perquè els més atrevits iniciessin a les 9 del matí, amb estricta puntualitat, la passada des de la plaça de la Font del Ros, després de l'anunci de l'inici de la festa a càrrec de la Colla de Trabucaires de Castellar del Riu. Així, tots els participants van anar passant pel carrer del Roser, la plaça de Sant Joan i el safareig de la Pietat, fins a arribar a la plaça de Santa Magdalena, on hi va haver l'esmorzar, amb coca, xocolata i barreja, per continuar amb forces la passada, que va acabar a la plaça de les Fonts.

Però no només els participants a la festa van rebre aigua per totes bandes, sinó que també despistats i visitants a la capital berguedana van poder gaudir de la popular festa per primera vegada per quedar calats fins al moll de l'os. La música i el festival de crits i riures pel xoc d'entrar en contacte amb l'aigua freda que queia dels balcons es van anar repetint al llarg de tot el recorregut.

La festa va continuar amb l'escenificació de la boda típica de l'alt Berguedà, on enguany el nuvi ha estat Martí Villegas, i la núvia Mariona Codina. El nuvi, acompanyat del fadrí, va anar a buscar la núvia per assistir a la celebració eucarística.

A la missa a Sant Francesc en honor de Sant Eloi, enguany la Coral Queraltina va cantar uns goigs recuperats i adaptats per Antoni Perarnau, amb música composta per Joan Casals i amb la descripció història de Roger Cortina.

Després, els berguedans i berguedanes es van dirigir cap a la plaça de Sant Joan per poder veure el ballet de Déu, per al qual, per primera vegada, l'Agrupació Teatral La Farsa va decidir fer un sorteig per escollir la parella balladora. Així, els protagonistes d'aquesta edició van ser Roger Cortina i Anna Pascuet, juntament amb la parella balladora de l'any passat, Ferran Pujols i Eva Corominas.

La festa es va acabar a la sala de sessions de l'ajuntament amb l'entrega de les ferraduresa persones vinculades a l'organització de la festa i als administradors de l'any passat.